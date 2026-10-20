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¿Arsenal por encima del Barcelona? Un exjugador del Arsenal hace esa afirmación sobre el ranking de la Champions League al responder qué trofeo prefiere: el de la Premier League o un título europeo
La decepción europea sufrida en Budapest
Mikel Arteta devolvió la hegemonía nacional al norte de Londres en la temporada 2025-26, al conquistar el primer título de liga desde el legendario Arsenal de los «Invencibles» de 2003-04. Sin embargo, el trofeo continental más prestigioso siguió escapándosele por muy poco.
Una derrota ante el PSG en la tanda de penaltis en el Puskas Arena de Budapest permitió al poderoso equipo de la Ligue 1 ganar la Champions League por segunda vez consecutiva, mientras las lágrimas corrían entre los jugadores de un Arsenal desconsolado.
El doloroso recuerdo de aquella noche en Hungría debería servir de motivación adicional esta temporada, con un Arsenal decidido a hacer historia conquistando Europa por primera vez. Se le considera un firme aspirante al trofeo más emblemático.
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El Arsenal, por detrás del PSG y por delante del Barcelona en la clasificación
Preguntado por el lugar que ocupa el Arsenal en esa lista, con un Barça que marca goles a raudales y ha arrancado con fuerza y un PSG que parece tan temible como siempre, el exjugador del Arsenal Grimandi, que hablaba en colaboración con BetVictor Online Casino, declaró a GOAL: «Creo que están bastante cerca».
«Para mí, el Barcelona no es tan bueno como esos dos equipos porque creo que, defensivamente, no es tan sólido como el París y el Arsenal, pero tiene un talento muy, muy especial en ataque con [Lamine] Yamal».
«Pero, desde mi punto de vista, el París tiene ahora muchísima confianza en su fútbol y sabe cómo llegar a la final. Sabe que, en la final, será difícil ganarle. Creo que está el París y, un poco por debajo, el Arsenal. Después, diría que el Barcelona».
«Pero si podemos encontrarnos en la final en Madrid, a un solo partido es posible. He oído a mucha gente quejarse de cómo jugó el Arsenal la final, pero, al fin y al cabo, el París estuvo muy cerca de perder ese partido. No llegó a ocurrir, pero estuvo muy cerca. Así que, si hay otra final en Madrid, quizá la historia sea diferente y espero que lo consigan».
¿Renunciaría el Arsenal a todo por conquistar el título continental?
La final de la Champions League de 2027 se disputará en el Estadio Metropolitano del Atlético de Madrid, en la capital española. El Arsenal ansía estar presente en esa gran cita, pero tendrá que compaginar una vez más las exigencias de competir en varios frentes, tanto en casa como en el extranjero.
Preguntado si el Arsenal estaría dispuesto a renunciar a todos los demás títulos, incluido el de la Premier League, a cambio de tener garantizado un triunfo europeo, Grimandi respondió: «Si me hubieras hecho esta pregunta el año pasado, habría dicho que no. Esta temporada es otra historia.
«Creo que la final les ha afectado mucho, porque fue una gran decepción para el equipo. Cuando llegas a una final, siempre tienes opciones de ganar, aunque creo que el París es un equipo muy, muy fuerte.
«Así que, por supuesto, creo que si tienen la oportunidad de ganar la Champions League, será algo especial esta temporada, sobre todo porque este trofeo nunca ha llegado al Arsenal y la Champions League es ahora mismo la cima del fútbol.
«Creo que puede ser el objetivo de Arteta esta temporada, quizá un poco más que el campeonato, porque lo ganaron la temporada pasada. Aunque a un aficionado le guste el campeonato, creo que pueden ganar ambos, si bien creo que va a ser difícil en la Champions League».
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Calendario del Arsenal 2026-27: Bayern de Múnich, Everton y Fleetwood
Las credenciales europeas del Arsenal afrontarán su prueba más exigente el martes, cuando el equipo visite el Allianz Arena para medirse al delantero de Inglaterra que ha batido récords Harry Kane y al Bayern de Múnich, vigente campeón de la Bundesliga.
Los tres próximos partidos del Arsenal se disputarán en otras tantas competiciones: a la visita a Alemania le seguirán un encuentro en casa ante el Everton en la Premier League y un duelo de cuarta ronda de la Copa de la Liga contra el modesto Fleetwood Town, de la League Two.
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