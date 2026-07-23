Para el extremo ofensivo nacido en 2002 se trata de la segunda experiencia en el fútbol inglés tras la vivida en las filas del Norwich City, al que llegó en 2021 por 11 millones de euros procedente del PAOK de Salónica. Antes de sus posteriores experiencias en el Twente y el Fortuna Düsseldorf, Tzolis acumuló 30 partidos y 3 goles con el Norwich. En el Brujas desde el verano de 2024, en Bélgica ha enriquecido su aventura con 108 apariciones, 43 goles y 45 asistencias.