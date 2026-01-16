Arsenal mantiene conversaciones concretas con Georgia Stanway mientras la estrella de las Lionesses se prepara para dejar el Bayern Múnich y regresar a la WSL

Stanway cambió el Manchester City por el Bayern en el verano de 2022, y hasta la fecha ha jugado 106 veces para el gigante alemán, anotado 26 goles y ganado tres títulos de la Frauen Bundesliga. La jugadora de 27 años, que también ha disfrutado de una victoria en la Copa DFB-Pokal y dos triunfos en la Supercopa, ha decidido que dejará al conjunto bávaro este verano cuando su contrato llegue a su fin. La centrocampista dijo que fue "increíblemente difícil" tomar esta decisión, que le debe mucho al Bayern, y que quiere terminar la temporada en lo más alto.

En un comunicado durante el fin de semana, ella dijo: "Estoy increíblemente agradecida al Bayern por los últimos años y, afortunadamente, mi tiempo aquí aún no ha terminado. La decisión de dejar Múnich y a mi equipo fue increíblemente difícil y definitivamente no fácil para mí. He hecho amigos y recuerdos aquí que durarán toda la vida, y también he podido desarrollarme enormemente como jugadora y como persona. Daré todo por el club y su éxito deportivo hasta mi último día, tal como lo he hecho durante los últimos tres años y medio, y quiero despedirme del club y de los aficionados al final de la temporada con la mayor cantidad de títulos posible."