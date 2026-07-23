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Arsenal, Manchester City y Real Madrid igualarían los 100 millones de euros que ofrece Liverpool por Yan Diomande, quien espera el visto bueno del PSG
Grandes clubes europeos se suman al Liverpool en la pugna por Diomande
La pugna por Diomande, del Leipzig, se ha convertido en una guerra de fichajes entre los grandes de Europa. El Liverpool fue el primero en ofrecer 100 millones de euros, oferta que el equipo de la Bundesliga rechazó.
Según *Bild*, el Arsenal busca refuerzos tras la marcha de Leandro Trossard y ha puesto a Diomande entre sus objetivos prioritarios. Manchester City y Real Madrid también lo vigilan, conscientes de que es un talento único en su generación.
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El PSG sigue siendo la principal prioridad del jugador.
A pesar del interés de la Premier League y La Liga, el PSG sigue siendo la opción preferida de Diomande. El extremo ya acordó las condiciones personales con el campeón francés para un contrato hasta 2031. Sin embargo, el PSG aún no presentó una oferta formal al RB Leipzig, lo que mantiene al jugador en la incertidumbre mientras otros clubes le rondan.
La situación se tensó en la final del Mundial de Clubes en Nueva York, donde se encontraron el director general de Red Bull, Oliver Mintzlaff, y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi. Se rumorea que ambos mantuvieron conversaciones preliminares sobre el futuro del extremo.
El Leipzig pide una cifra desorbitada por su estrella del extremo.
Aunque una oferta de 100 millones de euros batiría récords para muchos clubes, el Leipzig pide 120 millones por su estrella. El club alemán sabe que retener a Diomande otro año será difícil, dada la presión de los grandes equipos y el deseo del jugador de marcharse.
El Leipzig busca incluir una cesión con opción de recompra que mantenga al jugador en Alemania un año más, pero el entrenador del PSG, Luis Enrique, la rechaza. El técnico quiere al extremo disponible de inmediato para reforzar el ataque en la liga y en Europa.
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Una temporada de gran éxito
Su impacto en la Bundesliga explica el interés. Tras fichar por el Leipzig procedente del Leganés el verano pasado, el joven terminó la temporada 2025-26 con 12 goles y ocho asistencias en 33 partidos, convirtiéndose en el cuarto jugador más joven de la historia de la Bundesliga en alcanzar la cifra de dos dígitos en goles en una sola temporada, con 19 años y 114 días. Su buen rendimiento ayudó al Leipzig a clasificarse para la Liga de Campeones.
En el Mundial, fue titular en los cuatro partidos de Costa de Marfil, sumó 332 minutos y dio una asistencia; los Elefantes llegaron a dieciseisavos, donde Noruega les eliminó 2-1.
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