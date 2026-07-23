Arsenal, Manchester City y Real Madrid igualarían los 100 millones de euros que ofrece Liverpool por Yan Diomande, quien espera el visto bueno del PSG

La pugna por Diomande, del Leipzig, se ha convertido en una guerra de fichajes entre los grandes de Europa. El Liverpool fue el primero en ofrecer 100 millones de euros, oferta que el equipo de la Bundesliga rechazó.

Según *Bild*, el Arsenal busca refuerzos tras la marcha de Leandro Trossard y ha puesto a Diomande entre sus objetivos prioritarios. Manchester City y Real Madrid también lo vigilan, conscientes de que es un talento único en su generación.



