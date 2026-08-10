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Arsenal, favorito para adelantarse al Liverpool en el fichaje de Bradley Barcola por 100 millones de libras tras cerrar el acuerdo por Bruno Guimaraes
El Arsenal busca más incorporaciones
El Arsenal sigue reforzando su plantilla este verano después de hacer oficial la presentación de Guimaraes tras su traspaso de 75 millones de libras procedente del Newcastle United. El centrocampista brasileño se convierte en el tercer fichaje de Arteta en este mercado, tras el extremo Christos Tzolis y el portero Illan Meslier. Después de quedarse sin Vinicius Junior, tras optar por ampliar su contrato con el Real Madrid, y tras la venta de Leandro Trossard al Besiktas, el Arsenal ha puesto ahora sus miras en Barcola, del PSG, para reforzar sus opciones en ataque.
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Un comentarista asegura que prefiere Londres
El rival del Arsenal, Liverpool, también ha convertido a Barcola en su objetivo prioritario este verano con una oferta de 100 millones de libras, aunque el PSG se mantiene firme y pide una cantidad más cercana a los 150 millones de libras por el bicampeón de la Champions League.
En una entrevista con talkSPORT, el exdelantero del Arsenal Perry Groves insistió en que los Gunners tienen más atractivo que un Liverpool que atraviesa un periodo de transición bajo Andoni Iraola. Dijo: «No tengo ningún interés en la pelea, pero diría que los Gooners, porque Liverpool es un equipo que está en transición.
«Andoni Iraola llega allí para imponer su propia filosofía, su propio estilo, con todos los nuevos fichajes que están llegando. Si fueras Barcola y pensaras cuál de esos dos equipos tiene más opciones de ganar la Premier League o la Champions League, en este momento dirías que es el Arsenal.
«Así que la cuestión es si el Arsenal quiere ir a por él. Si va a por él, ya se habrán producido acercamientos con su entorno. Porque no quieren que parezca que, tras perder a Vinicius Junior, han sido manejados como un gatito con un ovillo de lana, pero el Arsenal tiene que ir a por ese tipo de jugadores. Ese es el nivel en el que está ahora el Arsenal».
Groves añadió más afirmaciones sobre el destino de residencia preferido del jugador durante la misma emisión: «Tengo una fuente que dice que él [Barcola] quiere vivir en Londres. No puedo deciros [quién es], no puedo revelar mis fuentes. Tengo una fuente. Tengo un topo. Barcola quiere vivir en Londres».
«Sería muy bueno para el Arsenal»
El respaldo a un movimiento para asegurarse los servicios de Barcola también ha llegado de parte del excentrocampista del Arsenal Emmanuel Frimpong, que cree que el club debe seguir sumando calidad para mantener su dominio tras conquistar el título de la Premier League la temporada pasada.
En declaraciones a Ladbrokes, Frimpong subrayó la importancia de construir una etapa prolongada de éxitos en el norte de Londres: "Mikel [Arteta] y los chicos por fin lo han conseguido, lo cual me hace muy feliz. Pero no deberían ganarlo solo una vez y conformarse con eso. Ahora tienen que seguir ganándolo y dominar igual que lo han hecho en el pasado el Manchester United y el Manchester City.
"Tenemos a los jugadores, tenemos una plantilla amplia y espero que este verano la directiva refuerce aún más al equipo, porque sigo pensando que necesitamos un par de extremos y un verdadero número ocho. Siento que Declan Rice está jugando en una posición que no le es natural, así que necesitamos un verdadero número ocho a su lado.
"Para mí, cuando se trata de fichajes realistas este verano, teniendo en cuenta esas posiciones, siento que Bruno Guimaraes es alguien a quien me encantaría ver en el Arsenal. Y también Bradley Barcola... Creo que sería muy bueno para el Arsenal. Barcola y Bruno Guimaraes serían un mercado de fichajes muy bueno para el Arsenal".
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Se avecina un periodo crucial
El Arsenal se prepara ahora para una intensa competencia durante lo que resta de mercado de fichajes, mientras continúan las negociaciones por un nuevo extremo. La cúpula del club está bajo presión para actuar con rapidez y cerrar su plantilla principal antes de que arranque la jornada inaugural de la temporada de la Premier League.
La decisión final de Barcola sobre su futuro en el PSG será el catalizador crucial que determinará el desenlace de la batalla por su fichaje entre el Arsenal y el Liverpool.
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