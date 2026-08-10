El rival del Arsenal, Liverpool, también ha convertido a Barcola en su objetivo prioritario este verano con una oferta de 100 millones de libras, aunque el PSG se mantiene firme y pide una cantidad más cercana a los 150 millones de libras por el bicampeón de la Champions League.

En una entrevista con talkSPORT, el exdelantero del Arsenal Perry Groves insistió en que los Gunners tienen más atractivo que un Liverpool que atraviesa un periodo de transición bajo Andoni Iraola. Dijo: «No tengo ningún interés en la pelea, pero diría que los Gooners, porque Liverpool es un equipo que está en transición.

«Andoni Iraola llega allí para imponer su propia filosofía, su propio estilo, con todos los nuevos fichajes que están llegando. Si fueras Barcola y pensaras cuál de esos dos equipos tiene más opciones de ganar la Premier League o la Champions League, en este momento dirías que es el Arsenal.

«Así que la cuestión es si el Arsenal quiere ir a por él. Si va a por él, ya se habrán producido acercamientos con su entorno. Porque no quieren que parezca que, tras perder a Vinicius Junior, han sido manejados como un gatito con un ovillo de lana, pero el Arsenal tiene que ir a por ese tipo de jugadores. Ese es el nivel en el que está ahora el Arsenal».

Groves añadió más afirmaciones sobre el destino de residencia preferido del jugador durante la misma emisión: «Tengo una fuente que dice que él [Barcola] quiere vivir en Londres. No puedo deciros [quién es], no puedo revelar mis fuentes. Tengo una fuente. Tengo un topo. Barcola quiere vivir en Londres».