¡El Arsenal es el rey de España! Los Gunners hacen historia con una racha récord tras la goleada al Atlético de Madrid
La racha récord del Arsenal en la Champions League
Por séptimo partido consecutivo contra un equipo español en la Champions League, el Arsenal salió victorioso. Dado el poderío de España en la competición de clubes de élite de Europa, una racha así nunca se había logrado antes. Los Gunners aplastaron al Atlético tras vencer al Athletic Club en la primera jornada del mes pasado, y victorias en casa y fuera contra el 15 veces campeón Real Madrid en los cuartos de final de la temporada pasada. También vencieron al Girona en la fase de liga de la temporada pasada y al Sevilla en casa y fuera en el último año de la fase de grupos en 2023-24.
La última vez que los Gunners no lograron vencer a un oponente español en la Liga de Campeones fue cuando el Barcelona los eliminó en los octavos de final en 2015-16. Dicho esto, varias temporadas en la Europa League antes de su actual resurgimiento, que incluyó derrotas ante el Atlético y el Villarreal, ha contribuido.
Arteta: Hemos dado un paso adelante
No hay nada como actuar en el escenario más grande cuando realmente importa, y eso es lo que Arteta sintió que obtuvo de su equipo.
"Fue un partido difícil. Después del [primer] gol [Atlético] se abrió un poco y fue un poco más fácil para nosotros encontrar los espacios", explicó el entrenador en la cobertura posterior al partido de Amazon Prime Video. "Muy contento con el resultado. A este nivel en la Liga de Campeones realmente necesitas dar un paso adelante y ciertamente lo hicimos en cada fase del juego. Muy contento".
Arteta también estaba "encantado" de ver al criticado fichaje de verano Viktor Gyökeres marcar dos veces después de una reciente sequía: "Él lo merecía plenamente. La intensidad de trabajo que aporta al equipo es sobresaliente. Valoramos muchas cosas que él hace por el equipo y hoy tenía la sonrisa más grande en su rostro y mira a sus compañeros. Con suerte, esto es el comienzo de algunas secuencias hermosas".
Gyökeres reacciona a los goles tardíos
Viktor Gyökeres nunca había jugado en una de las cinco principales ligas domésticas de Europa antes de esta temporada, ni había jugado fútbol de primera división de ningún tipo antes de unirse al Sporting CP en 2023. Eso llevó a sugerencias de que el hecho de que el Arsenal pagara mucho dinero por un delantero que ya estaba en sus años de mayor rendimiento sin un historial probado en el nivel en el que esperaban que rindiera era una apuesta significativa.
Pero después de más de un mes sin un gol y dos de sus tres tantos en la Premier League llegando en una goleada de 5-0 al Leeds United, era importante para Gyokeres y el Arsenal que terminara con esa pequeña sequía antes de que comenzara a afectar su confianza.
"Estoy muy complacido", dijo a la UEFA después del partido. "[Atlético] tuvo algunas buenas oportunidades, pero creo que lo controlamos en general. Anotar cuatro y mantener la portería a cero nuevamente es muy bueno. Siempre seguimos adelante. Hacemos las cosas bien cuando defendemos y cuando tenemos las oportunidades, somos extremadamente fuertes al aprovecharlas.
"Ambos [mis] goles fueron geniales. Intento dar lo mejor de mí todo el tiempo y trabajar duro, contribuir con diferentes cosas y los goles habrían llegado tarde o temprano. Queremos hacerlo bien, queremos ganar partidos de fútbol, pero hay un largo camino por recorrer. Lo tomaremos partido a partido, aunque suene aburrido."
¿Qué sigue para el Arsenal?
Los Gunners tendrán que esperar la oportunidad de lograr ocho victorias consecutivas en la Liga de Campeones contra equipos españoles, ya que no enfrentarán a otro en esta fase de la liga después de dos ya. Podría darse en las rondas eliminatorias, pero entremezclado con compromisos domésticos, el Arsenal deberá navegar por los restantes partidos europeos contra Slavia Praga, Bayern Múnich, Club Brujas, Inter y Kairat Almaty.
