¡El Arsenal es el rey de España! Los Gunners hacen historia con una racha récord tras la goleada al Atlético de Madrid

Viktor Gyökeres nunca había jugado en una de las cinco principales ligas domésticas de Europa antes de esta temporada, ni había jugado fútbol de primera división de ningún tipo antes de unirse al Sporting CP en 2023. Eso llevó a sugerencias de que el hecho de que el Arsenal pagara mucho dinero por un delantero que ya estaba en sus años de mayor rendimiento sin un historial probado en el nivel en el que esperaban que rindiera era una apuesta significativa.

Pero después de más de un mes sin un gol y dos de sus tres tantos en la Premier League llegando en una goleada de 5-0 al Leeds United, era importante para Gyokeres y el Arsenal que terminara con esa pequeña sequía antes de que comenzara a afectar su confianza.

"Estoy muy complacido", dijo a la UEFA después del partido. "[Atlético] tuvo algunas buenas oportunidades, pero creo que lo controlamos en general. Anotar cuatro y mantener la portería a cero nuevamente es muy bueno. Siempre seguimos adelante. Hacemos las cosas bien cuando defendemos y cuando tenemos las oportunidades, somos extremadamente fuertes al aprovecharlas.

"Ambos [mis] goles fueron geniales. Intento dar lo mejor de mí todo el tiempo y trabajar duro, contribuir con diferentes cosas y los goles habrían llegado tarde o temprano. Queremos hacerlo bien, queremos ganar partidos de fútbol, pero hay un largo camino por recorrer. Lo tomaremos partido a partido, aunque suene aburrido."