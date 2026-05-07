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Bayern PSG W+LsGetty/GOAL
Mark Doyle

Traducido por

Arsenal, ¡cuidado! Khvicha Kvaratskhelia parece imparable. El veloz georgiano lleva al PSG a otra final de la Liga de Campeones y frustra los sueños del Balón de Oro de Harry Kane y las estrellas del Bayern de Múnich

Winners & losers
Liga de Campeones
Paris Saint-Germain
Bayern Múnich
K. Kvaratskhelia
H. Kane
Luis Enrique
M. Olise
O. Dembele
K. Mbappe
FEATURES
Bayern Múnich vs Paris Saint-Germain

El París Saint-Germain sufrió una larga espera antes de ganar la Copa de Europa, pero doce meses después tiene la oportunidad de conseguir la segunda tras vencer al Bayern de Múnich 6-5 en el global de la semifinal. El miércoles en el Allianz Arena no hubo tanto desorden como en el vibrante 4-5 del Parc des Princes, pero Luis Enrique celebró la actuación de su equipo.

El PSG mostró su letal contraataque con un gol de Dembélé a los 3 minutos, asistido por Kvaratskhelia. Luego se atrincheró y contuvo a Harry Kane hasta que el inglés marcó en el 94'.

Así, el vigente campeón se medirá al Arsenal en un esperado duelo de estilos en Budapest a finales de mes. ¿Los grandes ganadores y perdedores en Múnich? GOAL lo analiza a continuación.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    GANADOR: Khvicha Kvaratskhelia

    Khvicha Kvaratskhelia es clave para que el PSG dispute su segunda final consecutiva de la Liga de Campeones. El georgiano llegó del Nápoles a mitad de la temporada pasada y ya elevó su nivel este curso.

    Su asistencia a Dembélé en Baviera, tras una pared con Fabián Ruiz, lo convirtió en el primer jugador de la historia de la Liga de Campeones en participar en siete eliminatorias consecutivas con gol o pase de gol. Un récord que confirma que el georgiano de 25 años no solo destaca por su regate, sino también por su capacidad goleadora.

    Además de eficaz, es un trabajador incansable: en Múnich regresó a su área para recuperar y despejar balones. Cuando no supera a los rivales, los presiona sin tregua, convirtiéndose en una pesadilla de 90 minutos para cualquier rival.

    El Arsenal llegará a Budapest con la mejor defensa de la competición, pero contener a Kvaratskhelia será su mayor desafío. Es, sencillamente, el extremo casi perfecto.

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  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Michael Olise

    Michael Olise es un extremo muy talentoso. En el Parc des Princes lo demostró: dejó a Nuno Mendes, lateral del PSG, a merced de sus regates. En París se desmarcó del portugués una y otra vez, y a los ocho minutos de la vuelta en Múnich lo derribó con una entrada que le costó la amarilla. 

    El árbitro perdonó una segunda amarilla por una clara mano de Mendes —antes había señalado otra de Laimer que pocos vimos—, y el defensa se repuso para ganar el duelo particular.

    El internacional francés tocó más veces el balón (92) que nadie, pero no fue suficiente. Creó un par de ocasiones y remató cuatro veces, pero nunca pareció que fuera a marcar; completó solo tres de diez regates y perdió 13 de 21 duelos, la mayoría ante Mendes. Además, perdió el balón 29 veces, más que nadie en el partido.

    Es cierto que un jugador así siempre arriesga y falla, pero no se puede ocultar que fue una noche decepcionante para un futbolista con potencial para decidir el partido, que al final se quedó con la cabeza entre las manos. El partido más importante de su carrera se le escapó.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    GANADOR: Luis Enrique

    La victoria sobre el Bayern de Múnich fue el mejor regalo de cumpleaños para Luis Enrique, que este viernes cumple 56 años. El español calificó a los bávaros como «el equipo más fuerte» al que se había enfrentado su PSG, por lo que la eliminación era un riesgo real en el Allianz Arena. Sin embargo, el técnico gestionó a la perfección el partido.

    Su audaz decisión de reemplazar al lesionado Achraf Hakimi por Warren Zaire-Emery dio resultado: el joven anuló a Luis Díaz. Además, el regreso de Fabián Ruiz al once fue clave: el español asistió a Kvaratskhelia para el primer gol con un pase perfecto.

    Además, el equipo amenazó constantemente al contraataque y defendió muy bien durante casi todo el encuentro, muy distinto al partido de ida.

    Kane empató en el descuento y privó al PSG de la victoria, pero la actuación global refuerza la convicción de Luis Enrique: su equipo puede revalidar el título en Budapest. Como dijo: «El carácter que mostramos ante un equipo como el Bayern es muy positivo».

    El equipo mostró ante su rival más difícil que tiene estilo y sustancia, como su técnico, bicampeón del triplete, que aspira a sumarse a Bob Paisley, Zinedine Zidane y Pep Guardiola con tres Copas de Europa.

  • FC Bayern München v Paris Saint-Germain - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    PERDEDOR: Harry Kane

    Kane ya lleva 54 goles en 70 partidos de la Liga de Campeones. Solo Erling Haaland y Ruud van Nistelrooy han marcado más en igual cantidad de encuentros. Con su tanto del miércoles, Kane igualó el récord de Cristiano Ronaldo de anotar en seis eliminatorias consecutivas.

    Sin embargo, esas cifras no consiguieron animar al internacional inglés, a quien Manuel Neuer tuvo que consolar tras la amarga y frustrante eliminación del Bayern.

    Kane sigue brillando, ha acabado con su sequía de títulos en Múnich y ha reconocido que la Liga de Campeones es el trofeo que más desea. Cumplirá 33 años en julio y no tiene garantizada otra oportunidad.

    Tanto Kane como el Bayern llegaban en un momento de forma brillante y aun así se quedaron cortos. Esta eliminación europea va a doler durante bastante tiempo.

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-PSGAFP

    GANADOR: La lucha por el Balón de Oro

    La eliminación del Bayern complica las aspiraciones de Kane al Balón de Oro. Antes del partido del miércoles, el capitán inglés lideraba la carrera, pero Dembélé, con su gol que clasificó al PSG, ha reforzado sus opciones de revalidar el premio en 2025.

    Kvaratskhelia también es candidato tras brillar en la Liga de Campeones. Pero este es año de Mundial, y la ausencia de Georgia limita sus opciones, por lo que jugadores como Lamine Yamal, Olise, Dembélé y Kane aún pueden ganar puntos en la gran vitrina del fútbol.

    También hay que vigilar a Declan Rice: el incansable centrocampista puede ganar la Premier y la Champions con el Arsenal y, después, intentar dar a Inglaterra su primer título desde 1966.

    A pesar de estar ya en la recta final de la temporada, aún hay demasiadas variables como para nombrar un favorito claro al Balón de Oro 2026, lo cual, sin duda, mantiene el interés en el galardón individual más prestigioso del fútbol.


  • Real Betis Balompie v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    PERDEDOR: Kylian Mbappé

    Al final del partido en Múnich, Dembélé —ya sustituido— celebró con entusiasmo que un compañero ganara un duelo en la banda. Hace un par de años no se esperaba esa entrega del francés.

    Antes de su explosión en la segunda temporada en el Parque de los Príncipes, se le consideraba, con razón, un gran talento sin explotar. Él mismo admitió haber desperdiciado cinco años en el Barcelona. Pero asimiló todo lo que Luis Enrique intentó enseñarle en el PSG y ahora aspira a ganar el Balón de Oro y la Liga de Campeones por segundo año seguido.

    Su amigo y excompañero Kylian Mbappé, en cambio, aún no ha conquistado ninguno y, dos años después de dejar París en busca de ambos, sigue sin acercarse a ellos. De hecho, su carrera ha tomado un rumbo preocupante.

    Es cierto que el delantero francés ha marcado con facilidad desde su llegada al Real Madrid en 2024, pero aún no ha ganado ningún título importante con los blancos. Mientras, el PSG está a una victoria de proclamarse campeón de Europa por segunda temporada consecutiva.

    Puede que sea uno de los jugadores más valiosos del planeta, pero su valía, carácter y compromiso se cuestionan en la prensa madrileña.

    Esta semana, mientras se le critica por irse de vacaciones pese a la lesión, los jugadores del PSG reciben elogios por su unidad, encarnada en Dembélé.

    Así pues, aunque las declaraciones de Luis Enrique de que el PSG sería mejor equipo sin Mbappé causaron sorpresa, hace tiempo que se demostró que tenía razón.

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