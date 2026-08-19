Arsenal, Crystal Palace y Fulham están inmersos en una feroz batalla de fichajes por el defensa del Brest Raphael Le Guen

Según L'Équipe y Foot Mercato, el Crystal Palace se ha convertido en el principal favorito para fichar a Le Guen este verano. El club de la Premier League ya ha alcanzado un acuerdo en los términos personales con Le Guen, aunque el Brest ha rechazado su oferta inicial.

El entrenador del Crystal Palace, Pierre Sage, está impulsando la operación, ya que el club necesita desesperadamente un nuevo defensa central. Aún no ha reemplazado a Marc Guehi, que se marchó al Manchester City a principios de este año, y necesita refuerzos urgentes tras el reciente traspaso de Maxence Lacroix al Chelsea. Valorado en 800.000 € en Transfermarkt, Le Guen considera que el proyecto de Sage es un trampolín ideal para su desarrollo.