Este partido sigue siendo un recuerdo entrañable para la afición del Arsenal, un inusual triunfo ante un Bayern que tantas veces había sido su verdugo. No se trataba solo de los tres puntos en la fase de grupos, sino de la capacidad de resistencia y la eficacia de una actuación que neutralizó a uno de los mejores equipos de Europa. Bajo los focos, el Arsenal de Wenger demostró que aún podía competir de tú a tú con los mejores, mientras el gigante alemán se marchaba humillado y los cánticos de victoria resonaban en la noche del norte de Londres.