Hay una electricidad especial en el aire del norte de Londres las noches de Champions League, sobre todo cuando llega a la ciudad el poderoso Bayern de Múnich. En octubre de 2015, el Emirates Stadium fue escenario de un duelo táctico que acabó convirtiéndose en una noche para la historia del Arsenal. Por entonces, el Bayern de Pep parecía un rival infranqueable, pero los hombres de Arsene Wenger encontraron la forma de golpear con la precisión de un ladrón experto que actúa de noche.
Arsenal contra Bayern de Múnich: Un partido clásico con emoción hasta el final en Londres, donde el Arsenal sorprende al gigante alemán en el Emirates
El estancamiento táctico en el norte de Londres
Durante gran parte del encuentro, ambos equipos mantuvieron un pulso de máxima tensión. El Bayern dominó la posesión con su fluidez característica y obligó a Petr Cech a realizar varias paradas de talla mundial para mantener el empate del Arsenal. En la otra portería, Manuel Neuer demostró por qué era el referente entre los guardametas con una parada asombrosa a bocajarro ante un cabezazo de Theo Walcott que dejó a la afición local llevándose las manos a la cabeza, incrédula. La tensión era palpable, no había margen de error y, cuando el partido entró en su último cuarto, el empate sin goles parecía el desenlace más probable.
- AFP
Giroud rompe la resistencia del Bayern de Múnich
El gol llegó por fin en el minuto 77, tras un momento de vacilación poco habitual en la zaga del Bayern. Un saque de falta bombeado cayó en el corazón del área y, por una vez, el habitualmente infranqueable Neuer calculó mal la trayectoria del balón. Giroud, siempre atento y que había entrado como suplente en la segunda parte para aportar una referencia física en ataque, aprovechó el extraño error del portero. El francés alcanzó a tocar el balón y lo introdujo en la portería, desatando el delirio en el Emirates mientras el muro alemán acababa por derrumbarse.
La tensión de los últimos minutos
El Bayern, herido por el primer gol, se volcó en busca del empate y quedó expuesto al contraataque. El ambiente era un hervidero de ansiedad y esperanza cuando el cuarto árbitro señaló tres minutos de tiempo añadido. El Arsenal mantuvo el orden, se replegó en un bloque compacto y esperó una última oportunidad para sentenciar el partido. La afición, en pie, silbaba para pedir el pitido final, consciente de que tenía al alcance uno de sus resultados europeos más importantes de la era moderna.
- AFP
Ozil sella una victoria memorable
Ya bien entrado el tiempo añadido, llegó el golpe definitivo. Hector Bellerin, con una energía increíble a esas alturas del partido, interceptó un pase impreciso y avanzó con fuerza por la banda derecha. Su centro raso y potente encontró a Ozil, cuyo remate Neuer despejó a la desesperada. En una época anterior a la tecnología de línea de gol, el Emirates contuvo la respiración hasta que el árbitro situado detrás de la portería tomó una decisión decisiva y acertada: señaló que el balón había cruzado la línea. El 2-0 quedó confirmado y la victoria, sellada.
Una noche para el recuerdo en el Emirates
Este partido sigue siendo un recuerdo entrañable para la afición del Arsenal, un inusual triunfo ante un Bayern que tantas veces había sido su verdugo. No se trataba solo de los tres puntos en la fase de grupos, sino de la capacidad de resistencia y la eficacia de una actuación que neutralizó a uno de los mejores equipos de Europa. Bajo los focos, el Arsenal de Wenger demostró que aún podía competir de tú a tú con los mejores, mientras el gigante alemán se marchaba humillado y los cánticos de victoria resonaban en la noche del norte de Londres.
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