Arsenal, Calafiori se une al grupo: también sonríe la selección nacional

Buenas noticias para el Arsenal, que, de cara al partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de mañana, en el campo del Bayer Leverkusen, recupera a Riccardo Calafiori y William Saliba. Ambos se han entrenado hoy con el grupo.

En cuanto a Calafiori, recordemos que el defensa, exjugador del Bolonia, tuvo que abandonar el partido de la FA Cup del sábado contra el Mansfield Town en el minuto 76 por un problema en el muslo derecho.

«Ambos tenían pequeñas molestias, no se sentían cómodos para continuar. Y sabíamos que esto podía pasar, sobre todo en las condiciones en las que estamos jugando hoy. Por lo tanto, tuvimos que sacarlos», dijo Mikel Arteta, entrenador de losGunners, tras el pitido final.