AFP
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¡Arsenal, adelantado! El Sunderland da un golpe para imponerse a Mikel Arteta en el fichaje de la estrella del Lyon Malick Fofana por 30 millones de libras en una sorpresa del último día del mercado
Sunderland cierra a última hora un acuerdo de 30 millones de libras
El Sunderland ha alcanzado un acuerdo con el Lyon para fichar al extremo Fofana, según The Athletic. Según The Sun, el Sunderland pagará inicialmente 26 millones de libras, con otros 4 millones de libras vinculados a variables por rendimiento. Fofana ha recibido permiso para viajar al noreste de Inglaterra para pasar el reconocimiento médico antes del cierre del mercado del martes por la noche.
El jugador, de 21 años, está a punto de firmar un contrato de cinco años en el Stadium of Light. El acuerdo le mantendrá en el club hasta 2031 e incluye una opción por otros 12 meses.
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El Arsenal se retira mientras el Sunderland se lanza a por ello
El Arsenal había estado considerando seriamente una ofensiva de última hora por Fofana mientras Arteta buscaba más incorporaciones ofensivas para su plantilla. Los informes habían sugerido que el Arsenal estaba explorando una operación tras perder opciones clave en ataque, y Fofana incluso mantuvo conversaciones directas con Arteta sobre un posible papel en el norte de Londres.
Sin embargo, el campeón de la Premier League dudó por la valoración del Lyon. Según un informe de The Sun, Arteta finalmente optó por no dar luz verde a la operación y rechazó la oportunidad de llevar al extremo al Emirates Stadium. El Sunderland aprovechó la situación, intervino para cumplir las condiciones exigidas y asegurarse los servicios del extremo.
Construyendo fondo de armario para la campaña europea
La ofensiva del Sunderland por Fofana representa otra importante declaración de intenciones mientras Regis Le Bris prepara a su equipo para competir en la Europa League. El excanterano del Gent, que se incorporó al Lyon por 17 millones de euros en enero de 2024, ha marcado 19 goles en 83 partidos con el conjunto francés, incluidos dos tantos en seis apariciones esta temporada.
Fofana se convierte en la última incorporación de alto perfil al Stadium of Light durante un ajetreado mercado de verano. El Sunderland ya ha reforzado su plantilla con los fichajes de los laterales Thomas Meunier y Dayann Methalie, junto al centrocampista Jules Ahoka, al tiempo que también estudia movimientos por Igor Paixao, del Marsella, y Jack Grealish, del Manchester City.
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Ultimando el papeleo antes del cierre del mercado
Con las condiciones personales y el acuerdo entre clubes prácticamente cerrados, el Sunderland debe completar los últimos trámites administrativos y las pruebas médicas antes de la hora límite del mercado, fijada a las 23:00.
Si es inscrito a tiempo, el internacional belga de cinco partidos entrará directamente en la dinámica del primer equipo de Le Bris, mientras el Sunderland equilibra sus aspiraciones nacionales con una campaña europea. Mientras tanto, el Arsenal debe decidir rápidamente si cambia hacia objetivos alternativos en las últimas horas del mercado.
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