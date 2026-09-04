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«¿Arrepentido del fichaje?» El regreso de Lucas Digne al Paris Saint-Germain entra en crisis después de que Luis Enrique descarte al defensa por «motivos deportivos»
Luis Enrique toma una audaz decisión de selección
El regreso de Digne al Parque de los Príncipes se ha topado con un obstáculo inmediato después de que el entrenador Luis Enrique optara por dejar fuera de la convocatoria al jugador de 33 años para el choque del viernes contra el Mónaco. A pesar de firmar un contrato hasta 2029 tras su llegada en verano desde el Aston Villa, los primeros niveles de rendimiento del lateral evidentemente no han satisfecho al técnico español en las primeras semanas de la temporada.
Según informa L'Equipe, la decisión de prescindir del exjugador del Aston Villa se basa por completo en «razones deportivas» tras un discreto inicio en su segunda etapa en París.
- AFP
Dificultades para tener minutos en la capital
Las esperanzas del francés de asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo recibieron un golpe inmediato cuando se quedó en el banquillo sin jugar en el estreno liguero del PSG en la Ligue 1 ante el Rennes. Aunque finalmente sí tuvo algunos minutos oficiales la semana siguiente contra el Lille, su entrada en el minuto 71, con el equipo perdiendo 2-0, no fue el impacto que ni él ni los aficionados del club habían imaginado cuando se cerró el acuerdo.
El PSG logró reaccionar al final en ese partido, marcando en el primer y en el quinto minuto del tiempo añadido para rescatar un punto dramático, pero la aportación individual de Digne fue considerada claramente insuficiente. La valoración del cuerpo técnico sobre su actuación en esos minutos limitados parece haber sido el detonante de su exclusión total de la convocatoria esta semana, lo que sugiere una creciente fractura en torno a su papel en el equipo.
Revelada la jerarquía defensiva
Lo que hace aún más alarmante la omisión de Digne es la actual crisis de disponibilidad en el lateral izquierdo para los vigentes campeones franceses. Nuno Mendes, el indiscutible primer espada en esa posición, está cumpliendo actualmente una sanción nacional. El internacional portugués vio la roja directa contra el Lens en el Trofeo de Campeones antes del comienzo de la temporada, lo que le deja fuera de los tres primeros partidos de liga.
Con Mendes no disponible, la puerta parecía quedar de par en par para que Digne recuperara su sitio en el once inicial y demostrara su valía a la afición. En cambio, Enrique ha preferido utilizar en el lado izquierdo de la línea de cuatro a los versátiles centrales Lucas Beraldo y Lucas Hernandez.
- Getty Images Sport
El Aston Villa sufre tras la salida de Digne
Mientras Digne lidia con su crisis personal en Francia, sus antiguos empleadores en el Aston Villa están sufriendo su propio inicio de pesadilla en la nueva temporada. El equipo de Unai Emery fue goleado por 4-0 por el Brighton en su estreno en la Premier League y después encadenó una ajustada derrota por 1-0 ante el Arsenal.
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