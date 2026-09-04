Las esperanzas del francés de asegurarse minutos con regularidad en el primer equipo recibieron un golpe inmediato cuando se quedó en el banquillo sin jugar en el estreno liguero del PSG en la Ligue 1 ante el Rennes. Aunque finalmente sí tuvo algunos minutos oficiales la semana siguiente contra el Lille, su entrada en el minuto 71, con el equipo perdiendo 2-0, no fue el impacto que ni él ni los aficionados del club habían imaginado cuando se cerró el acuerdo.

El PSG logró reaccionar al final en ese partido, marcando en el primer y en el quinto minuto del tiempo añadido para rescatar un punto dramático, pero la aportación individual de Digne fue considerada claramente insuficiente. La valoración del cuerpo técnico sobre su actuación en esos minutos limitados parece haber sido el detonante de su exclusión total de la convocatoria esta semana, lo que sugiere una creciente fractura en torno a su papel en el equipo.