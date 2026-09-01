Yorke insiste en que el prolífico delantero del Galatasaray posee exactamente los atributos físicos necesarios para aterrorizar a las defensas de la Premier League. El exdelantero considera que el enfoque poco ortodoxo de Osimhen le convierte en una amenaza increíblemente difícil de controlar para los centrales rivales.

«Victor Osimhen al Arsenal sería enorme. Eso realmente les consolidaría como favoritos», dijo Yorke a Reviant. «De hecho, hoy mismo estaba viendo algunos vídeos y es pura intensidad, ¿verdad? Todo brazos y piernas, un poco poco ortodoxo, pero cumple.

«No es el jugador más elegante que vayas a ver nunca, pero te resultará muy incómodo jugar contra él. Será una pesadilla para estos defensas porque es un poco de la vieja escuela en ese sentido.

«Mide 1,83 m, es larguirucho, va bien por arriba, aprovecha sus ocasiones y trabaja duro. Como delantero centro, si tienes esos atributos, los defensas no van a tener ganas de enfrentarse a él. Si eso ocurriera, entonces yo diría que el Arsenal definitivamente se llevaría la liga de calle».