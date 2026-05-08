Arne Slot tranquiliza sobre las lesiones de Ibrahima Konaté y Florian Wirtz, y ofrece noticias esperanzadoras sobre Alexander Isak

El Liverpool podría recuperar a Isak para el partido contra el Chelsea tras su ausencia por lesión. El delantero se perdió la reciente derrota ante el Manchester United, pero ya se ha reincorporado al grupo en el AXA Training Centre.

«Alex volvió a entrenar con nosotros ayer por primera vez. Todo va bien», declaró Slot en la rueda de prensa previa al partido. «Completó parte de la sesión; esperamos que hoy haga más y ya veremos cuánto lo utilizamos».