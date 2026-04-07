Arne Slot sigue convencido de que el Liverpool puede «plantar cara» al PSG tras ver aspectos positivos en la humillante derrota por 4-0 ante el Manchester City

Tras su devastadora eliminación de la FA Cup, la Liga de Campeones es ahora el único título por el que compite el Liverpool esta temporada. Sin embargo, también se enfrenta a una batalla titánica en la Premier League para asegurarse la clasificación para la máxima competición europea del año que viene.

Actualmente ocupa el quinto puesto de la tabla con 49 puntos tras 31 partidos, a cinco puntos del Aston Villa, cuarto clasificado, y a seis del Manchester United, tercero. Con el Chelsea y el Brentford pisándole los talones con 48 y 46 puntos respectivamente, el equipo afronta una difícil recta final en la liga, además de su crucial eliminatoria europea a doble partido, para salvar una campaña turbulenta.