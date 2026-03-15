Arne Slot se pronuncia tras los abucheos de la afición al Liverpool tras el aburrido empate contra el Tottenham

El empate supone la octava vez esta temporada que el Liverpool encaja un gol después del minuto 90, una estadística que pone de manifiesto la inestabilidad defensiva que está lastrando su campaña. Para un equipo que comenzó la temporada como vigente campeón de la Premier League, la incapacidad para cerrar los partidos se ha convertido en una pesadilla recurrente para Slot y su cuerpo técnico.

Slot no tardó en reconocer que la paciencia de la afición se ha visto puesta a prueba por estos constantes colapsos en los últimos minutos. «Lo han vivido demasiadas veces, más de las que están acostumbrados, y es totalmente normal que muestren su frustración», explicó el técnico holandés. «La frustración la sentimos yo, los jugadores y también nuestra afición».