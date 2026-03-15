AFP
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Arne Slot se pronuncia tras los abucheos de la afición al Liverpool tras el aburrido empate contra el Tottenham
Slot comprende la frustración de Anfield
En declaraciones a Sky Sports tras el partido, Slot insistió en que la reacción de las gradas era una consecuencia natural del rendimiento reciente del equipo. «Creo que es totalmente normal», afirmó Slot. «Si el equipo al que animas pierde tantos puntos contra rivales de los que no te lo esperas, tantas veces en los últimos segundos del partido, creo que todos sentimos mucha frustración».
Las debilidades defensivas persiguen a los Reds
El empate supone la octava vez esta temporada que el Liverpool encaja un gol después del minuto 90, una estadística que pone de manifiesto la inestabilidad defensiva que está lastrando su campaña. Para un equipo que comenzó la temporada como vigente campeón de la Premier League, la incapacidad para cerrar los partidos se ha convertido en una pesadilla recurrente para Slot y su cuerpo técnico.
Slot no tardó en reconocer que la paciencia de la afición se ha visto puesta a prueba por estos constantes colapsos en los últimos minutos. «Lo han vivido demasiadas veces, más de las que están acostumbrados, y es totalmente normal que muestren su frustración», explicó el técnico holandés. «La frustración la sentimos yo, los jugadores y también nuestra afición».
Szoboszlai da una llamada de atención
El centrocampista Dominik Szoboszlai, autor del primer gol del partido, se mostró igualmente franco sobre la difícil situación actual del equipo.
«No oí los abucheos, pero lo entiendo, porque la temporada pasada nos proclamamos campeones y esta temporada no estamos rindiendo como deberíamos», admitió Szoboszlai. Sin embargo, instó a la afición a mantenerse fiel durante esta difícil transición. «Deberían seguir apoyándonos, porque la temporada pasada, cuando nos proclamamos campeones a cuatro jornadas del final, todo el mundo estaba feliz. Apóyenos ahora que estamos pasando por momentos difíciles».
- Getty Images Sport
¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
En busca de la redención, el Liverpool vuelve rápidamente a centrar su atención en Europa, donde recibirá al Galatasaray el miércoles en el partido de vuelta de su eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA, con el objetivo de remontar el 1-0 en contra. En el ámbito nacional, al campeón, que no está pasando por su mejor momento, le espera una racha crucial, que comenzará con un desplazamiento a Brighton el próximo sábado. La lucha por los cuatro primeros puestos se decidirá en última instancia durante un agotador calendario de mayo, que incluye enfrentamientos de alto riesgo contra el Manchester United, el Chelsea y el Aston Villa, rival directo por los cuatro primeros puestos.
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