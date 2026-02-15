AFP
Arne Slot revela lo que «más le gusta en este momento» de Mohamed Salah tras poner fin a su disputa con la superestrella del Liverpool
Slot satisfecho con el rendimiento de Salah
En la rueda de prensa posterior al partido, se le preguntó a Slot por la actuación de Salah y el técnico holandés admitió que había un aspecto que le había gustado especialmente. «Es muy bueno que haya vuelto a marcar y que haya dado una asistencia. Pero creo que lo que más me gusta en este momento es que, aunque marcar goles es algo que casi se puede dar por hecho, también ayuda mucho al equipo en defensa.
Eso es algo muy positivo, algo que el equipo también necesita, y creo que cada vez más jugadores son capaces de jugar con esta intensidad cada tres días. Ahí es donde tuvimos muchas dificultades al principio de la temporada, cuando a veces nos costaba mantener la intensidad una vez a la semana, y mucho más cada tres días. Pero ahora que somos capaces de hacerlo, vemos cada vez más la calidad que tenemos. Por eso he dicho tantas veces que el futuro parece muy prometedor para este club con estos jugadores, y creo que los últimos siete, ocho, nueve, diez partidos también lo demuestran».
Salah y Slot vuelven a trabajar en armonía
El futuro de Salah en el Liverpool se puso en duda en noviembre, cuando afirmó que su relación con Slot se había deteriorado. En una explosiva entrevista concedida tras el empate 3-3 en Leeds, Salah dijo: «No me lo puedo creer, estoy muy, muy decepcionado. He dado mucho por este club a lo largo de los años y, especialmente, la temporada pasada.
Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué. Parece que el club me ha tirado bajo el autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa.
Me hicieron muchas promesas en verano y, hasta ahora, llevo tres partidos en el banquillo, así que no puedo decir que hayan cumplido su palabra. He dicho muchas veces que tenía una buena relación con el entrenador y, de repente, ya no tenemos ninguna relación. No sé por qué, pero me parece que alguien no me quiere en el club».
Sin embargo, desde que regresó de la Copa Africana de Naciones en enero, Salah ha sido titular en siete partidos consecutivos con el Liverpool, lo que sugiere que su disputa con Slot ha quedado en segundo plano.
El futuro a largo plazo de Salah, en el aire
A pesar de que Salah y Slot parecen haber reparado su relación, el egipcio aún podría abandonar el club este verano. Foot Mercato informa de que Salah está en conversaciones con el Al-Ittihad para un esperado traspaso a Arabia Saudí y hay optimismo en cuanto a que se pueda llegar a un acuerdo.
Por su parte, el gurú de los fichajes Fabrizio Romano también ha sugerido que la Major League Soccer podría ser una opción para Salah. Romano declaró recientemente: «Los clubes de Arabia Saudí volverán a intentar fichar a Mohamed Salah en el mercado de verano. Van a retomar las conversaciones. El Al-Ittihad podría ser uno de ellos.
Por supuesto, pierden a superestrellas como Karim Benzema y N'Golo Kante. Obviamente, no son delanteros, pero siguen siendo superestrellas, siguen siendo jugadores de talla mundial en las últimas horas del mercado de fichajes de enero.
Y no tuvieron tiempo de sustituirlos por superestrellas absolutas, por supuesto, con muy buenos jugadores, entre los que se encuentra sin duda Youssef En-Nesyri, del Fenerbahçe, pero probablemente necesiten un gran nombre, por lo que Mohamed Salah podría formar parte de las conversaciones en verano.
Me han dicho que podría haber más clubes saudíes interesados en Mohamed Salah. Veamos también si algún club de la MLS decide entrar en la conversación y fichar a Mohamed Salah del Liverpool.
Creo que va a ser un verano interesante en torno al extremo egipcio. En general, al final, no se materializó nada en términos de propuestas oficiales o posibilidades concretas. Así que Mohamed Salah acabó quedándose en el Liverpool. Pero, por supuesto, en verano, la historia podría ser diferente».
¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
El Liverpool sigue luchando en tres frentes esta temporada tras haber avanzado a la quinta ronda de la FA Cup. Se encuentra en un decepcionante sexto puesto en la tabla de la Premier League, aunque ha pasado a los octavos de final de la Champions League. Los hombres de Slot volverán a la acción el próximo domingo con un desplazamiento al Nottingham Forest.
