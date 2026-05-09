Las recientes dificultades del Liverpool continuaron el sábado con un empate 1-1 ante el Chelsea en un partido decepcionante que inquietó a la afición de Anfield. Al final del encuentro se escucharon abucheos, reflejo del malestar creciente sobre la actual dirección del equipo.

Sorprende que el Chelsea —que había perdido sus seis anteriores partidos de Liga y es el equipo que menos kilómetros ha recorrido esta temporada— superara en intensidad y esfuerzo a los hombres de Slot. La falta de control en la segunda parte aumenta la incertidumbre sobre la adaptación de la plantilla a las exigencias tácticas del técnico holandés, cuyo futuro a largo plazo ya se debate entre la afición.