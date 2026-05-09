Getty Images Sport
Traducido por
Arne Slot promete reconquistar a la afición del Liverpool tras ser abucheado en el frustrante empate contra el Chelsea
Decepción en Anfield mientras resuenan los abucheos
Las recientes dificultades del Liverpool continuaron el sábado con un empate 1-1 ante el Chelsea en un partido decepcionante que inquietó a la afición de Anfield. Al final del encuentro se escucharon abucheos, reflejo del malestar creciente sobre la actual dirección del equipo.
Sorprende que el Chelsea —que había perdido sus seis anteriores partidos de Liga y es el equipo que menos kilómetros ha recorrido esta temporada— superara en intensidad y esfuerzo a los hombres de Slot. La falta de control en la segunda parte aumenta la incertidumbre sobre la adaptación de la plantilla a las exigencias tácticas del técnico holandés, cuyo futuro a largo plazo ya se debate entre la afición.
- Getty Images Sport
Arne Slot responde a las críticas
En la rueda de prensa posterior al partido, se le preguntó a Slot si tenía «plena confianza» en recuperar la fe de una afición que pierde paciencia. El entrenador se mostró desafiante, pero admitió que la percepción del público en una temporada difícil no cambia de la noche a la mañana.
«Sí, la tengo. Esta temporada ya tienen su opinión y no cambiará. Pero si tenemos el verano planeado, estoy convencido de que la próxima temporada seremos un equipo distinto».
Abordar las limitaciones actuales de la plantilla
Slot achacó a las continuas lesiones su incapacidad para alinear un equipo completo, pero elogió el esfuerzo de sus jugadores pese a la falta de puntería. Aunque planea reconstruir la plantilla en el parón veraniego, la prioridad inmediata es sumar los tres puntos en los dos últimos partidos para asegurar la clasificación a la Liga de Campeones.
El técnico de los Reds añadió: «Los resultados y la imagen son distintos, pero no siempre es sencillo: sabes qué hacer, pero no siempre lo consigues. Tenemos claro lo que nos falta este curso y lo buscamos con los jugadores disponibles; lo que más nos falta son futbolistas en forma. Sin embargo, los jugadores disponibles han demostrado en la segunda parte, tanto la semana pasada como hoy, que quieren darlo todo y presionar, pero no fue suficiente para marcar el gol que quizá merecíamos dada la actuación en el partido».
- Getty Images Sport
Al entrenador le espera un camino difícil
A pesar de su optimismo, Slot tiene un gran reto: revertir la situación. El entrenador destacó la posesión, pero admitió que no siempre genera goles. «El partido se jugó sobre todo en la segunda parte en su campo, algo que ya hemos visto esta temporada; pero también hemos comprobado que dominar no siempre genera ocasiones», concluyó Slot.
Tras invertir 460 millones de libras en fichajes el pasado verano, muchos aficionados se preguntan si más compras resolverán los problemas. Las lesiones han pesado, pero la falta de una identidad clara sobre el campo preocupa aún más, mientras el Liverpool trata de evitar caer en la mediocridad.