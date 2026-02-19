AFP
Traducido por
Arne Slot ofrece una prometedora actualización sobre la lesión de Alexander Isak, mientras el delantero del Liverpool se marca como objetivo volver a jugar
Isak fue operado de fracturas en la pierna y el tobillo.
Isak le costó al Liverpool un récord británico de traspasos de 125 millones de libras (168 millones de dólares) cuando se trasladó a Anfield desde Newcastle en el verano de 2025. Tras llegar a Merseyside sin haber disputado la pretemporada, el delantero de 26 años se vio obligado a ponerse al día en cuanto a su forma física.
Finalmente, se lesionó al recibir una entrada a toda velocidad del defensa del Tottenham Micky van de Ven. Isak sufrió fracturas en el peroné y el tobillo, lo que le llevó a pasar por el quirófano.
Tras pasar dos meses fuera de los terrenos de juego, Isak ha acelerado su recuperación volviendo a los entrenamientos ligeros. Se le irá incorporando poco a poco al primer equipo, sin correr riesgos innecesarios.
- Getty
¿Cuándo volverá a jugar Isak? Pista sobre la fecha de regreso.
Sin embargo, Slot ha insinuado que su regreso está a solo unas semanas, y ha declarado a los periodistas: «Alex ha estado en el campo, no con sus botas de fútbol, sino con sus zapatillas de correr por primera vez esta semana, así que eso también llevará un tiempo.
«No pongamos una fecha concreta, pero está claro que estará disponible si todo va según lo previsto esta temporada. Será más o menos por esas fechas, a finales de marzo o principios de abril, cuando esperamos que vuelva con el grupo, pero eso no quiere decir que esté listo para jugar, y mucho menos para ser titular.
«No sé si te estoy enseñando algo nuevo, pero antes de salir al campo, no es que estén tumbados en la cama las 24 horas del día. Vienen al campo de entrenamiento, hacen sus ejercicios en el gimnasio y su rehabilitación.
«Es bueno para él salir al campo, es bueno para nosotros verlo aquí, porque todavía queda mucho trabajo por hacer, pero ya sabes que, como jugador, llegas a la fase final de tu rehabilitación. Mientras estés en el gimnasio y no en el campo, no es lo más agradable.
El siguiente paso es trabajar con el balón, que es lo que más le gusta a todos los jugadores. El siguiente paso es incorporarse al grupo y luego lleva un tiempo estar listo para jugar. Pero es bueno que la rehabilitación vaya bien, eso es un cumplido para él y para nuestro equipo médico».
¿Cuántos goles ha marcado Isak con el Liverpool?
Isak solo anotó tres goles en 16 partidos antes de lesionarse, pero el Liverpool espera que el sueco demuestre su valía una vez que se recupere por completo.
Cuando se le preguntó si un jugador con experiencia en la Premier League necesita más apoyo para rendir al máximo, Slot respondió: «Creo que ha sido un periodo muy complicado y difícil para él.
Cuando te incorporas a un nuevo club, normalmente estás muy emocionado, y él lo estaba, por supuesto, y quieres demostrar inmediatamente todas tus cualidades, pero eso era simplemente imposible.
Quizás nadie lo entienda, pero si no has entrenado durante tres o cuatro meses a un nivel serio con el equipo y estás jugando en esta liga... en esta liga tienes que estar en plena forma para influir en un partido de fútbol.
Eso llevó, como todos sabíamos, meses antes de que pudiéramos llevarlo allí, porque no hubo pretemporada, solo partidos, partidos y más partidos.
Apenas tuvimos tiempo para entrenar, así que siempre supimos que le llevaría tiempo y por eso es tan desafortunado que ahora esté lesionado, porque creo que todos vimos con su gol contra el West Ham, con este gol [contra el Tottenham], que se estaba acercando cada vez más al jugador que era en el Newcastle».
- Getty Images Sport
Los trofeos de caza del Liverpool y terminar entre los cuatro primeros
Isak podría regresar en el momento oportuno, ya que el Liverpool llega a la recta final de sus esfuerzos en la temporada 2025-26. El equipo de Slot sigue en la lucha por la FA Cup y la Champions League, al tiempo que persigue terminar entre los cuatro primeros. Volverán a la acción en la Premier League el domingo, cuando visiten al Nottingham Forest.
Anuncios