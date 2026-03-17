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Arne Slot ofrece noticias esperanzadoras sobre el estado físico de Alexander Isak, pero subraya que el delantero aún no está listo para volver contra el Liverpool
Isak está a punto de volver tras someterse a una operación en la pierna
Isak está a punto de volver al primer equipo del Liverpool, pero Slot ha confirmado que el fichaje más caro de la historia del club tendrá que pasar al menos otra semana fuera de los terrenos de juego. La ausencia del delantero de 25 años se ha notado mucho en los Reds desde que sufrió una grave lesión durante la victoria por 2-1 sobre el Tottenham en diciembre.
El sueco sufrió una fractura en el peroné izquierdo y una lesión en el tobillo tras una dura entrada del defensa de los Spurs Micky van de Ven. Tras someterse a una operación y perderse 20 partidos, Isak fue visto de nuevo sobre el césped en el AXA Training Centre esta semana, lo que despertó la esperanza de que su regreso fuera inminente. Sin embargo, Slot se apresuró a moderar las expectativas de cara al partido de la Liga de Campeones contra el Galatasaray.
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Slot da a conocer el calendario de su regreso
En declaraciones a los medios de comunicación el martes, el entrenador del Liverpool explicó que, aunque ver a Isak de vuelta sobre el terreno de juego supone un hito importante, aún no está listo para disputar minutos en competición oficial. Slot confirmó que el delantero no participará en el partido de vuelta de la competición europea ni en el próximo desplazamiento de la Premier League a la costa sur.
«Alex no estará disponible para mañana», confirmó Slot. «Pero el hecho de que lo veáis sobre el terreno de juego os indica que está cada vez más cerca de volver a unirse a nosotros». Cuando se le preguntó por una fecha concreta, el técnico holandés añadió: «La verdad es que no. Tampoco estará disponible para el sábado (a domicilio en Brighton). Mientras no entrenes con el equipo, no estás listo para jugar».
El salto a la intensidad de la Premier League
Slot quiso destacar las exigencias físicas que supone volver al fútbol de élite tras una ausencia tan prolongada. Tras pasar meses trabajando de forma individual con el equipo médico, Isak ahora necesita salvar la distancia entre los ejercicios en solitario y los entrenamientos con contacto total antes de que se le pueda tener en cuenta para la convocatoria de un partido.
«Como todos sabemos, si durante meses solo has realizado sesiones individuales, entrenar con el equipo supone un gran salto», señaló Slot. «Cuando entrenas con el equipo, jugar con la intensidad de la Premier League o la Liga de Campeones supone un gran salto».
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¿Qué le depara el futuro al Liverpool?
El Liverpool, que ocupa la quinta posición en la clasificación de la Premier League a medida que se acerca el final de una difícil defensa del título, volverá a la acción europea el miércoles, cuando dispute el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Galatasaray, uno de los grandes de Turquía. El equipo de Slot parte con un 1-0 en contra en el marcador global y tiene mucho trabajo por delante para alcanzar los cuartos de final.
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