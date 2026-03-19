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Arne Slot ofrece información sobre la lesión de Mohamed Salah después de que la estrella del Liverpool pidiera ser sustituido en la goleada al Galatasaray
Salah brilla en la victoria del Liverpool
Salah marcó su gol número 50 en la Liga de Campeones en la victoria del Liverpool por 4-0 sobre el Galatasaray el miércoles en la Liga de Campeones. El «Rey» egipcio del Liverpool remató con su característico tiro con efecto para cerrar el marcador y sellar el pase a cuartos de final, donde se enfrentará al vigente campeón, el París Saint-Germain. Sin embargo, Salah no terminó el partido, ya que pidió ser sustituido poco después de marcar, tras sufrir aparentemente un golpe.
- AFP
Slot ofrece información actualizada sobre la lesión de Salah
Slot habló sobre Salah tras la victoria y declaró a los periodistas: «Pidió que lo sustituyeran, no porque pensara que ya había marcado suficientes goles, sino porque notaba algo. Así que veamos cómo se encuentra de cara al fin de semana y después».
El entrenador del Liverpool también elogió a Salah por su gol y añadió: «Dice mucho de él que, tras fallar un penalti justo antes del descanso, marcara ese gol. A veces eso puede ser difícil para un jugador o para un equipo, así que felicito al equipo por cómo salimos en la segunda parte, porque hemos tenido muchos contratiempos esta temporada, hemos tenido muchas primeras o segundas partes en las que hemos creado ocasión tras ocasión tras ocasión sin hacer justicia a nuestro rendimiento, por lo que no marcábamos.
«Entonces, Mo y el equipo salieron en la segunda parte como lo hicieron. Primero le dio una asistencia a Hugo, una gran asistencia, y luego marcó un gol característico, de los muchos que ha marcado en este estadio y con este club, entrando por dentro y colocando el balón en la escuadra. Eso dice mucho de su fortaleza mental, pero sin duda también de la del equipo, porque la adversidad es algo de lo que podemos hablar cuando se trata de esta temporada».
¿Un nuevo papel para Salah?
También se le preguntó a Slot por su decisión de alinear a Salah en una posición más «interior» contra el Galatasaray, y así lo explicó: «La idea no se centraba solo en Mo, sino en muchos aspectos. Siempre intentas preparar al equipo de forma que eso les ayude durante el partido. Pero creo que esta noche no se trata de la táctica, sino principalmente del esfuerzo que han realizado y del apoyo que han recibido de la afición. Y luego, por supuesto, la táctica puede ayudar. Pero este ritmo de trabajo, esta intensidad, esta combinación de juego siempre es más importante que la táctica. Pero, por desgracia, ya hemos utilizado esta táctica antes —en Fráncfort a domicilio, en el Inter de Milán a domicilio y en algunos otros partidos—, pero normalmente esta temporada se nos ha lesionado algún jugador y no hemos podido volver a aplicarla porque entonces echamos en falta a un tipo concreto de jugador en una posición determinada.
«Así que hemos utilizado esta táctica antes, pero, por desgracia, esta noche Joe Gómez tampoco ha podido jugar, lo cual no ha ayudado mucho, claro, cuando he tenido que sacar a Jeremie Frimpong, pero Curtis [Jones] ha vuelto a hacer un gran trabajo. Esta ha sido nuestra temporada: cada vez que creemos haber encontrado el sistema o el estilo de juego adecuado, alguien se lesiona y no tenemos un sustituto adecuado, así que tenemos que adaptarnos y cambiar de nuevo. Pero eso forma parte del trabajo de un entrenador, así que no te puedes quejar».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
El Liverpool se enfrentará al PSG en los cuartos de final en abril, y el ganador de esa eliminatoria se medirá al Real Madrid o al Bayern de Múnich en las semifinales. Antes de eso, el Liverpool se enfrentará al Brighton en la Premier League y al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.
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