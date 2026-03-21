El Liverpool sufrió un doble revés el sábado, ya que Ekitike tuvo que ser sustituido en los primeros diez minutos y los Reds acabaron perdiendo el partido por 2-1, lo que supone un duro golpe para sus aspiraciones de clasificarse para la Liga de Campeones. Ekitike pareció sufrir una contusión en la pierna tras un choque con James Milner, pero los Reds pueden sentirse algo aliviados al saber que Isak está a punto de regresar; el internacional sueco no ha jugado con el club desde el partido contra los Spurs en diciembre, cuando se fracturó la pierna. Sin embargo, ahora podría hacer su tan esperado regreso contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones el mes que viene, tras el parón internacional.

Slot dijo: «Alex estará disponible [para el PSG], sí. La pregunta es qué entiendes por "estar listo".

«Si te refieres al jugador que jugó hace exactamente un año contra nosotros en la final de la Carabao Cup y que ese día fue demasiado bueno para nosotros, entonces te diría que tengo mis dudas al respecto tras siete u ocho meses de baja.

Pero espero poder darle algunos minutos. No puedo decirte exactamente qué voy a sacar de ello porque no ha entrenado con el equipo ni una sola vez».