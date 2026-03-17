Arne Slot muestra su desacuerdo con Jamie Carragher por las críticas al Liverpool tras el decepcionante empate ante el Tottenham

Aunque defendió el carácter del equipo, el entrenador principal reconoció que el conjunto no está funcionando a la perfección como unidad. Para aclarar su postura, añadió: «De nuevo, estamos de acuerdo, pero eso se debe a que no hemos jugado juntos tantas veces. No es que seamos 11 individuos; si se refería a eso, entonces discrepo totalmente. Si lo que quiere decir es que no estamos jugando perfectamente juntos tanto en posesión del balón como sin él, entonces tiene razón. Eso no tiene nada que ver con una mentalidad individual, sino con que las conexiones aún no son tan sólidas. Son cosas a las que tenemos que adaptarnos con cada equipo. Veo un equipo que lucha unido».