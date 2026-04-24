AFP
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Arne Slot informa sobre la operación de Hugo Ekitike por la rotura del tendón de Aquiles; el delantero del Liverpool afronta una larga rehabilitación
Ekitike se somete con éxito a una operación de tendón de Aquiles
Las opciones ofensivas del Liverpool han sufrido un duro golpe: Ekitike necesitará al menos nueve meses de rehabilitación tras romperse el tendón de Aquiles en un partido europeo contra el PSG a principios de este mes. Aunque la primera operación, realizada en abril de 2026, fue un éxito, el pronóstico médico confirma que se perderá el próximo Mundial.
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Slot se centra en la recuperación de hitos
Slot habló con la prensa para aclarar la situación del delantero: ya superó el primer escollo, pero aún le queda un largo y difícil camino hacia la recuperación. El técnico holandés recordó otros casos de jugadores que volvieron en óptimas condiciones tras largas ausencias.
Al detallar el estado de Ekitike y las previsiones médicas, Slot declaró: «La operación fue un éxito, pero en una rehabilitación tan larga hay muchos pasos. Los expertos dicen que llevará varios meses y luego dependerá de cada fase. Todavía no sabemos cuándo, pero el primer paso, el más importante, es que la operación salió bien. La recuperación llevará tiempo, pero volverá más fuerte, como todos los que han estado fuera mucho tiempo».
La crisis en la portería afecta a la profundidad de la plantilla
Los Reds atraviesan un momento difícil con varias bajas, entre ellas la lesión de rodilla de Giorgi Mamardashvili contra el Everton, que complica la portería. Slot también mencionó los problemas musculares de Alisson Becker y apuntó al intenso calendario como causa.
Sobre la disponibilidad de sus porteros y el efecto del calendario, Slot añadió: «Giorgi no estará la próxima semana. Ali está cerca de volver; veremos si mañana llega a tiempo. Eso deja a Freddie [Woodman] como opción».
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La atención se centra ahora en la lucha por la Liga de Campeones
El Liverpool recibe al Crystal Palace en Anfield este sábado; Woodman podría ser titular si Alisson no supera la última prueba médica. Tras caer ante el París Saint-Germain en la Liga de Campeones, el equipo de Slot, quinto, debe asegurar un lugar entre los cinco primeros para optar a la plaza europea adicional de Inglaterra. Con cinco puntos de ventaja sobre el Brighton y un partido menos, los Reds necesitan que sus suplentes rindan bajo presión para garantizar su presencia en las competiciones europeas de élite la próxima temporada.