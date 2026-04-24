Arne Slot informa sobre la operación de Hugo Ekitike por la rotura del tendón de Aquiles; el delantero del Liverpool afronta una larga rehabilitación

Slot habló con la prensa para aclarar la situación del delantero: ya superó el primer escollo, pero aún le queda un largo y difícil camino hacia la recuperación. El técnico holandés recordó otros casos de jugadores que volvieron en óptimas condiciones tras largas ausencias.

Al detallar el estado de Ekitike y las previsiones médicas, Slot declaró: «La operación fue un éxito, pero en una rehabilitación tan larga hay muchos pasos. Los expertos dicen que llevará varios meses y luego dependerá de cada fase. Todavía no sabemos cuándo, pero el primer paso, el más importante, es que la operación salió bien. La recuperación llevará tiempo, pero volverá más fuerte, como todos los que han estado fuera mucho tiempo».