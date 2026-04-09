Arne Slot ha sido elogiado por dejar fuera a Mohamed Salah, quien admite que ni él mismo «puede creer» que esté fallando tantas ocasiones claras

Allardyce cree que Slot debe priorizar los resultados sobre la reputación y respalda su valiente decisión de dejar a Salah en el banquillo. En declaraciones a BOYLE Sports, afirmó: «A Arne Slot le cuesta más dejar fuera a Mohamed Salah ahora que todos saben que se va, pero debe hacer lo mejor para el equipo.

Si cree que Salah no aporta lo suficiente, debe dejarlo fuera, porque la culpa recaerá sobre él. Se nota en la cara de Salah; no puede creer las ocasiones que está fallando. La que falló contra el Manchester City el fin de semana pasado… 99 de cada 100 veces antes la habría marcado. Dudó un par de segundos y el defensa bloqueó el disparo. Después falló un penalti en la segunda parte. Cuando esto pasa, su confianza se resiente. Ese penalti fue como un pase atrás al portero».