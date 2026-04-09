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Arne Slot explica por qué no incluyó a Mohamed Salah contra el PSG pese al pobre rendimiento ofensivo del Liverpool
Slot prioriza la supervivencia sobre los objetivos y deja a Salah en el banquillo.
En una decisión que ha sorprendido a muchos seguidores del Liverpool, el técnico holandés dejó en el banquillo a su goleador en París, pese a que el equipo no creaba peligro. Los Reds perdieron 2-0, pero en vez de lanzar al «Rey egipcio» para buscar un gol vital fuera de casa, Slot sugirió que el partido ya no invitaba a seguir atacando.
- AFP
¿Por qué dejó Slot a Salah en el banquillo?
Sorprendió que Slot dejara fuera a Salah, pese a que ya había incluido a otros cinco suplentes, como Alexander Isak —recuperado de una fractura de pierna que lo marginó casi cuatro meses— y al joven Trey Nyoni, de 18 años. Sin embargo, el técnico defendió su decisión: forzar a Salah a defender en el área, bajo constante presión, habría sido desperdiciar su talento y energía en plena agenda apretada.
«En el final solo pensábamos en sobrevivir, no en marcar», admitió Slot. «La temporada pasada ganamos en el 85 con Elliott tras quitar a Mo, pero esta vez defendimos 20 o 25 minutos».
Mohamed tiene mucha calidad, pero prefiero que guarde energías para los muchos partidos que vienen en las próximas semanas».
Van Dijk reconoce que fue una noche difícil
El planteo táctico fue criticado: los Reds parecían sin ambición pese a lo que estaba en juego en cuartos de final europeos. El capitán Virgil van Dijk admitió que el equipo pasó casi toda la noche defendiéndose ante el equipo de Luis Enrique.
Tras la derrota, el capitán declaró: «Ha sido duro, como esperábamos. Defendimos con muchos jugadores cerca del área, pero claro, no estoy nada contento con perder. Lo positivo es que la semana que viene tenemos otro partido. Ahora debemos recuperarnos rápido, porque el Fulham ya nos espera».
- AFP
Un difícil desafío en Anfield
La derrota 2-0 obliga al Liverpool a otra remontada europea en Merseyside si quiere semifinales. Sin ni un tiro a puerta en París, Slot podría devolver a Salah para recuperar la chispa ofensiva. Antes de pensar en la remontada europea, el Liverpool debe centrarse en la Premier y en su duelo contra el Fulham. Con la lucha por los cinco primeros cada vez más apretada, Slot confía en que el descanso de Salah rinda frutos en la recta final de liga antes de que el PSG visite Anfield la próxima semana.