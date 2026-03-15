Arne Slot explica la decisión de dejar a Mohamed Salah en el banquillo y dar a Rio Ngumoha su primera titularidad en la Premier League con el Liverpool

En declaraciones a Sky Sports antes del inicio del partido contra el Tottenham, Arne Slot explicó los motivos por los que le ha dado al joven Rio Ngumoha la oportunidad de debutar como titular. «¿Por qué

ahora? Porque ha estado entrenando con nosotros durante toda la temporada y no deja de mejorar, mejorar y mejorar. Su tiempo de juego ha ido aumentando cada vez más, y normalmente el siguiente paso después de eso es ser titular, y hoy es ese día.

«En primer lugar, porque lo hizo muy bien contra el Wolverhampton Wanderers, y también porque se está desarrollando muy bien. Pero, sobre todo, es porque Rio ha demostrado que está preparado para ello. Ahora tiene que volver a demostrarlo hoy. Creo que el siguiente paso para él era ser titular».