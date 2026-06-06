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Arne Slot, exentrenador del Liverpool, rechaza la oferta de un club de la Premier League para ser su nuevo técnico
El holandés rechaza fichar por el Londres
Según talkSPORT, Slot ha rechazado entrenar al Fulham. Los Cottagers buscan sucesor para Silva, quien se va al Benfica.
Slot quedó libre tras ser destituido por el Liverpool un año después de darle la Premier, y Andoni Iraola lo reemplazó en Anfield.
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Slot, candidato a un papel internacional
A pesar de su reciente destitución tras una temporada sin títulos, el exentrenador del Feyenoord no guarda rencor por su salida de Merseyside.
Al analizar su situación actual y su futuro en el banquillo, el periodista holandés Marcel van der Kraan declaró a talkSPORT: «Si Ronald Koeman renuncia tras el Mundial, habrá una vacante en la selección de Países Bajos. Creo que Arne Slot está muy interesado; probablemente sea el candidato ideal.
Puede aplicar su estilo holandés: pases, ataque, llámalo como quieras. Los holandeses estarían encantados con él».
Al despido precedió una importante inversión.
La salida de Slot de Anfield puso fin a una etapa irregular en la que ganó 66 de los 113 partidos que dirigió. Su segunda temporada fue decepcionante: pese a un mercado veraniego de gran envergadura en el que el club gastó cerca de 450 millones de libras, el Liverpool terminó quinto en la Premier League y se quedó sin títulos. Aunque su fichaje por el AC Milan sigue siendo una posibilidad, el técnico prefiere asumir un cargo en la selección nacional.
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Los Cottagers buscan objetivos alternativos
Tras la salida de Slot, el Fulham busca nuevos candidatos para reconstruir el equipo de cara a la pretemporada. Kieran McKenna, técnico del Ipswich Town, sigue interesado, pero su fichaje costaría 8 millones de libras en concepto de cláusula de rescisión.
Por su parte, Thomas Frank se ha autoexcluido, por lo que el club londinense debe actuar rápido antes de que se acelere el mercado estival.