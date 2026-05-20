¡Arne Slot debe irse! El reproche de Mohamed Salah al entrenador del Liverpool deja al técnico campeón en evidencia, mientras el vestuario de Anfield pide un cambio

Klopp se iba de todos modos, así que Salah no necesitaba arriesgar su imagen ante la afición del Liverpool enfrentándose a uno de los entrenadores más queridos de la historia del club. En ese duelo, solo habría habido un ganador.

Sin embargo, Salah ha criticado sin tapujos a su sucesor, Arne Slot. Aunque no lo nombró en su comunicado de la semana pasada, todos, incluso sus compañeros que le pusieron «Me gusta» en Instagram, entendieron a quién apuntaba.

Era la tercera vez que lo hacía esta temporada; el primer ataque sorprendió al técnico, pero el último ha sido el más dañino.