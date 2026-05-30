La separación sorprende, pese a una temporada decepcionante, porque hasta hace poco el club aseguraba que el neerlandés seguiría la próxima temporada.
Según Fabrizio Romano, el favorito para sustituirlo es Andoni Iraola, quien ya figuraba, junto a Oliver Glasner, entre los candidatos preferidos del Bayer Leverkusen. El contrato de Iraola con el AFC Bournemouth está a punto de expirar; en los Cherries realizó un trabajo sobresaliente en los últimos años, lo que le valió el interés de varios clubes de primer nivel.