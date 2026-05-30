«Para nosotros, como club, ha sido una decisión difícil», informó el Liverpool el sábado: «La contribución de Arne al Liverpool FC ha sido significativa, importante y, lo que más cuenta para los aficionados y para nosotros, exitosa. Por ello, nuestro agradecimiento es inmenso».

Slot ganó la liga en su primera temporada tras suceder a Jürgen Klopp. La temporada pasada el club invirtió casi 500 millones de euros en fichajes como Florian Wirtz, Alexander Isak o Hugo Ekitike, pero los resultados no llegaron.

A pesar de la inversión, el equipo no funcionó como colectivo y las opciones de título se esfumaron pronto. En la Premier, Liverpool acabó quinto y se clasificó para la Champions. En dicha competición, el PSG expuso sus limitaciones en cuartos.

En la FA Cup cayó 0-4 ante el Manchester City en cuartos. También perdió la Supercopa y la cuarta ronda de la Copa de la Liga frente al Crystal Palace.