Arne Slot da noticias sobre la lesión de Florian Wirtz después de ver al jugador estrella del Liverpool salir cojeando del calentamiento antes de la dramática victoria en Nottingham Forest
La lesión tardía de Wirtz
Cuando el Liverpool dio a conocer la alineación para su partido contra el Forest en el City Ground, Wirtz estaba incluido, pero tras el calentamiento fue sustituido por Curtis Jones. Los Reds ganaron el partido por 1-0 gracias al gol de Alexis Mac Allister en el tiempo de descuento. Tras el partido, el entrenador Slot fue preguntado, como era de esperar, por el estado físico del fichaje veraniego procedente del Bayer Leverkusen.
Este respondió a los periodistas: «No creemos que sea muy grave, pero notaba demasiado la espalda durante el calentamiento como para empezar el partido.
No estaba al 100 % ni siquiera cerca del 100 %. Creo que después de estar en esta liga durante seis, siete u ocho meses, ahora entiende que, por muy bueno que seas con el balón, necesitas estar al 100 % en este nivel.
Por eso, decidimos no alinearlo. Esperamos y confiamos en que pueda volver a estar con nosotros la semana que viene, pero nunca se sabe cómo van a salir las cosas».
La ajustada victoria del Liverpool
El gol de la victoria de Mac Allister en el tiempo añadido fue aún más notable por el hecho de que le habían anulado un gol apenas cinco minutos antes, pero se sacudió el polvo y marcó el gol de la victoria. No obstante, insiste en que él y su equipo deben mejorar si quieren entrar entre los cuatro primeros; actualmente ocupan el sexto puesto, por detrás del Chelsea, cuarto clasificado, por diferencia de goles, aunque el Manchester United podría alejarse tres puntos si vence al Everton el lunes por la noche.
Mac Allister declaró: «Sinceramente, tengo sentimientos encontrados. Me encanta marcar goles, me encanta ganar, así que, en ese sentido, creo que ha sido un día realmente bueno.
Pero, por otro lado, no creo que hayamos jugado muy bien. Hay muchas cosas que debemos mejorar, pero siempre es mejor cuando se gana».
Cuando se le preguntó por el impacto de su gol anulado, añadió: «Pensé que iba a marcar otro incluso antes del saque de banda.
Le dije a Hugo [Ekitike] que ese iba a ser nuestro gol y nuestra situación. No sé si fue en esa jugada o en la siguiente, pero tuve otra oportunidad y me alegro de que entrara».
Continuó: «Tenemos que analizar [el partido] durante la semana, pero la primera parte no fue nada buena. El posicionamiento, la intensidad, la presión... nada fue bien. Bueno, quizá cómo defendimos nuestra área, porque bloqueamos algunos tiros.
Pero no fue bueno y no estuvo a la altura de nuestro nivel. En la segunda parte, no diría que fue buena, pero fue un poco mejor. Tuvimos algunas ocasiones y lo más importante es que ganamos el partido».
El cohete de Slot
Slot se aseguró de decirles a sus jugadores que el Liverpool había sufrido su peor primera parte bajo su dirección cuando se retiraron al descanso en Nottingham.
Añadió: «Ha sido la peor primera parte que hemos jugado. Pero defendimos muy bien nuestra área y por eso seguíamos con el marcador a cero. Por mucho que el Forest fuera el mejor equipo y nos obligara a retroceder, en mi opinión defendimos muy bien nuestra área. Tuvimos que defender muchas jugadas a balón parado durante todo el partido, especialmente en la primera parte, así que si pudiéramos trasladar esa mentalidad a todo el campo, combinada con mejorar algunas cosas con el balón y quizá no perder todos los balones que tocamos, porque eso es casi lo que pasó, entonces sabríamos que estos jugadores pueden hacerlo mejor.
Intenté darles un poco de energía diciéndoles: «Sí, han jugado el jueves, un partido difícil fuera de casa, quizá se hayan quedado sin energía, y nosotros, sin duda, no podemos habernos quedado sin energía todavía». Así que tal vez eso pueda equilibrar más el partido o ponerlo a nuestro favor. También señalé nuestra segunda parte contra el [Manchester] City, que somos capaces, después de una primera parte que tal vez no estuvo a la altura de lo que nos gustaría, de jugar mucho mejor [en la] segunda».
¿Qué viene después?
El Liverpool se enfrentará al West Ham el sábado en su intento por ascender a los cuatro primeros puestos. Los hombres de Slot viajarán al Wolves, colista de la tabla, cinco días después, antes de volver a visitar Molineux en la quinta ronda de la FA Cup el 6 de marzo.
