Arne Slot da malas noticias sobre la lesión de Florian Wirtz, ya que la estrella del Liverpool se perderá el partido contra el West Ham

Al informar sobre las novedades de su plantilla, Slot declaró a los periodistas: «Jeremie ha entrenado con nosotros varias veces esta semana, así que está disponible. Sin embargo, no espero que Florian pueda jugar. Es una decepción. Cada vez que un jugador no está disponible es una decepción, algo que no esperaba después de la semana pasada».

Al ser presionado sobre cuándo podría regresar Wirtz, Slot añadió: «En este momento, no lo sé. Normalmente, cuando digo eso, lo sé y no quiero compartirlo. Pero esta vez, sinceramente, no lo sé».

Continuó diciendo que ver al creador de juego alemán fuera de juego en una etapa de la temporada en la que había empezado a rendir al máximo, con seis goles en sus últimas 13 apariciones: «Es un gran logro para Wirtz mantenerse en forma durante tanto tiempo, porque tuvo que dar un salto desde donde jugaba hasta la Premier League y el Liverpool.

El hecho de que haya mantenido su forma física durante tanto tiempo dice mucho de su mentalidad y su ritmo de trabajo. Es una decepción para él y para nosotros, porque últimamente ha jugado muy, muy bien».