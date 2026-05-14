En la rueda de prensa de esta mañana, Slot actualizó las bajas para el penúltimo partido fuera de casa. Dijo: «Mo estará disponible mañana solo unos minutos, pero esperamos que pueda jugar.

Ibou Konate está bien y ha entrenado con nosotros. Alisson se reincorporó al entrenamiento; mañana evaluaremos si está listo o necesita una semana más».