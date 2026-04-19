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Arne Slot confirma que Giorgi Mamardashvili fue trasladado al hospital tras sufrir una lesión preocupante en la victoria del Liverpool en el derbi contra el Everton
Mamardashvili ha tenido que ir al hospital.
El portero se lesionó en la jugada que acabó en el gol del empate del Everton, dejando a Slot en vilo sobre su estado físico, mientras el titular Alisson Becker sigue recuperándose.
Tras el partido, Slot confirmó que el portero fue trasladado al hospital: «Parece una herida abierta. No será una lesión de larga duración, pero aún no sabemos si estará listo la próxima semana».
- AFP
Caos en Goodison Park
En una jugada frenética de la segunda parte, Beto iba a empatar para los Toffees cuando Mamardashvili sufrió un fuerte choque con él y con Andrew Robertson que le obligó a dejar el campo en camilla. El georgiano, que había reemplazado a Alisson con solidez, quedó visiblemente afectado.
Tras varios minutos de atención médica, tuvo que ser retirado en camilla, lo que preocupa por una posible baja prolongada en una fase clave de la Premier League. A pesar del contratiempo, Liverpool ganó gracias a un gol de Virgil van Dijk en el descuento.
El inesperado debut de Woodman
Tras la lesión de Mamardashvili, Slot tuvo que lanzar al tercer portero, Freddie Woodman. El guardameta de 29 años, fichado este verano, debutó en la Premier League en pleno derbi de Merseyside. Fue un bautismo de fuego para el ex del Preston North End, que solo había jugado un partido, perdido en la Carabao Cup.
Aun así, el portero mantuvo la calma, preservó su portería imbatida y contribuyó al triunfo local.
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La clasificación para la Liga de Campeones está a la vista
La lesión llega en mal momento para el Liverpool, quinto en la Premier League y en plena lucha por la Liga de Campeones. Está a solo tres puntos de Manchester United y Aston Villa, y encara una dura serie de partidos que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla de Slot.
Primero recibirá al Crystal Palace en Anfield y luego visitará al Manchester United.