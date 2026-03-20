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Arne Slot confirma la lesión de Mohamed Salah, lo que deja al astro del Liverpool fuera del partido contra el Brighton
Un enorme vacío en el ataque de los Reds
El Liverpool ha sufrido un importante revés antes de su desplazamiento al Amex Stadium para el partido de la Premier League del sábado contra los Seagulls. Salah se vio obligado a abandonar el terreno de juego en la segunda parte de la victoria por 4-0 sobre el Galatasaray en el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, y las primeras pruebas médicas han confirmado los temores del club de Merseyside. El jugador de 31 años ha sido descartado oficialmente para el partido del fin de semana.
- AFP
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El entrenador holandés se dirigió a los medios de comunicación para aclarar la situación de su emblemático extremo. Admitió que el tipo de lesión era poco habitual en un jugador con la resistencia de Salah, pero confirmó que el egipcio no viajaría con el equipo a la costa sur.
«Efectivamente, [es] inusual. Como consecuencia de ello, creo que ya os podéis imaginar el resultado. Así que [no] estará disponible para mañana», explicó Slot. «Lo bueno para el Liverpool y para nosotros es que ahora viene el parón internacional. Lo malo para Egipto es que él no podrá ir».
«También esperamos, por lo que Mo ha demostrado en el pasado, que pueda recuperarse más rápido que otros jugadores en situaciones similares, ya que cuida muy bien su cuerpo. La historia ha demostrado que puede volver antes que otros. Pero solo faltan dos semanas para que volvamos a jugar, así que esperemos que en ese tiempo pueda estar de vuelta».
Gómez tampoco podrá jugar con el Liverpool
La plaga de lesiones no se limita a la delantera, ya que el defensa Joe Gómez sigue siendo una gran duda. Aunque fue convocado como suplente en la victoria entre semana contra el Galatasaray, nunca estuvo lo suficientemente en forma para saltar al campo y sigue luchando contra una lesión.
«Joe estaba en el banquillo, pero no pudo salir. Intentamos posponerlo todo lo que pudimos», añadió el entrenador. «Ya me había dicho antes del inicio del partido que no se encontraba bien. Le dije: “Vale, esperemos al descanso [y] quizá ocurra un milagro; puede que te necesitemos en la prórroga”. Puede que esté disponible mañana, pero desde luego no para ser titular».
- AFP
¿Y ahora qué?
Ante la ausencia de Salah, varios jugadores competirán por un puesto en el once inicial contra el Brighton. Federico Chiesa, Rio Ngumoha, Cody Gakpo y Florian Wirtz podrían ocupar esa posición. Tras el partido contra los Seagulls, los Reds se prepararán para enfrentarse al Manchester City en los cuartos de final de la FA Cup.
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