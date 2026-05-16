Arne Slot asegura a los aficionados del Liverpool que subestiman su capacidad en el mercado de fichajes y promete recuperar a los Reds

Tras el partido, Slot declaró a Sky Sports que entiende la desconfianza de la afición, pero se mostró optimista sobre los fichajes y el impacto del nuevo comienzo.

Afirmó: «Entiendo que ahora los aficionados no confíen en que las cosas mejoren la próxima temporada, pero creo que subestiman lo que puede aportar un mercado de fichajes y un nuevo comienzo.

«Hemos encajado demasiados goles y tampoco hemos marcado los suficientes. Estábamos en el partido y quizá podíamos haber conseguido un buen resultado, pero tras el 2-1 nos vinimos abajo».