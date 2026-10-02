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¿Arne Slot al Tottenham? El exentrenador del Liverpool, preparado para un sorprendente regreso a la Premier League
Slot apunta a regresar a la Premier League
Slot está buscando activamente un nuevo puesto como entrenador y, según se informa, está abierto a regresar a la Premier League. El neerlandés está sin equipo desde que dejó el Liverpool un año después de conquistar el título de liga 2024-25, y está deseando afrontar un nuevo desafío.
Según Soccernews, Slot está ahora firmemente en el radar del Tottenham. El club londinense está sufriendo un inicio horrible en su nueva campaña doméstica, lo que deja a su actual entrenador librando una batalla desesperada por salvar su puesto.
A pesar de haber gastado más de 366 millones de euros en grandes fichajes veraniegos como Sandro Tonali, Mateus Fernandes y Savinho, el Tottenham sigue inmerso en una profunda crisis. Actualmente ocupa el último puesto de la tabla con solo dos puntos en cinco partidos.
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De Zerbi, al borde del abismo
De Zerbi está sometido a una enorme presión tras quedarse a 13 puntos del líder de la liga en las primeras semanas. El italiano firmó un contrato de larga duración hasta 2031, pero el creciente malestar ha desatado una intensa especulación sobre su futuro inmediato.
Destituir a De Zerbi le costaría al Tottenham una importante penalización económica, pero la cúpula sabe que los resultados deben mejorar con rapidez. Esta situación desesperada ha llevado inevitablemente a que Slot sea señalado como el hombre ideal para rescatar una temporada que se está desmoronando.
Explicado el rechazo de Países Bajos
Antes de que Xavi Hernandez fuera nombrado nuevo seleccionador de los Países Bajos, Slot era ampliamente considerado el candidato soñado para el prestigioso cargo internacional. Sin embargo, no tardó en desmentir los rumores generalizados de que se apartó por desacuerdos económicos.
En declaraciones a Algemeen Dagblad, Slot aclaró su postura sobre la vacante en la selección nacional. Rechazó con firmeza esas informaciones de los medios, calificándolas de completamente falsas.
"En las últimas semanas, y particularmente en los últimos días, han aparecido varias informaciones sobre la vacante en la selección neerlandesa, sugiriendo que me había retirado del proceso tras largas negociaciones sobre cuestiones como el salario y la duración del contrato", explicó. "Esa especulación es incorrecta. Simplemente nunca llegamos a esa fase de las conversaciones".
Al explicar su reciente decisión de rechazar el cargo de seleccionador de los Países Bajos, afirmó: "En esta etapa de mi carrera, prefiero estar cada día sobre el terreno de entrenamiento con mis jugadores, algo que sencillamente no es posible de la misma manera con una selección nacional. Esa fue, y sigue siendo, la única razón por la que decidí no seguir adelante con las conversaciones ni entrar en negociaciones sobre cómo podría ser un posible contrato".
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Una tarea monumental por delante
Ahora, el Tottenham debe decidir si respalda públicamente a De Zerbi o corta por lo sano y se dirige oficialmente a Slot. El conjunto londinense se ha ganado en los últimos años una notoria reputación de ser un entorno difícil para que los entrenadores triunfen.
Si a Slot se le ofrece formalmente el puesto y acepta el desafío, se enfrentará a una tarea de reconstrucción monumental. Tendrá que unificar rápidamente a una plantilla que no está rindiendo, integrar a sus nuevos y caros fichajes y devolver la confianza a una afición frustrada.
Por ahora, Slot sigue esperando pacientemente a que surja la oportunidad adecuada. Queda por ver en las próximas semanas o meses si ese enorme desafío estará finalmente en el norte de Londres.
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