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Arne Slot afirma que el VAR ha perjudicado al Liverpool toda la temporada tras el polémico gol de Benjamin Sesko en la derrota ante el Manchester United
La tragaperras echa humo ante el «patrón» del VAR
Tras ganar 3-2 al Liverpool, Slot cree que los arbitrajes han perjudicado a su equipo toda la temporada. Fue el primer doblete liguero ante los ‘reds’ desde 2015-16. El momento clave llegó cuando Sesko marcó con el balón rozándole la mano; tras revisar el VAR, el gol subió al marcador. «Si hubo toque de Sesko, como creo, y la pelota cambió de trayectoria, entonces hubo contacto y deberíamos debatir si eso basta para anular un gol», dijo Slot a la prensa. «No sorprende que, cada vez que intervino el VAR esta temporada, lo hizo en nuestra contra. Ha sido así todo el curso».
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Las comparaciones con Europa alimentan la frustración
El entrenador, molesto por la polémica de Old Trafford, recordó otras quejas por inconsistencias en la Liga de Campeones. «Contra el PSG en casa nos pitaron un penalti por un leve contacto a [Alexis] Mac Allister; el VAR intervino y no fue penalti», dijo el técnico holandés. «La semana pasada el PSG consiguió uno. Ahora el árbitro para el juego porque un jugador del United se lesiona fuera del campo, pero la semana pasada se siguió jugando aunque nuestro portero estaba en el suelo pidiendo asistencia médica».
Los errores defensivos persiguen a los Reds
A pesar de su enfado con los árbitros, el entrenador del Liverpool no eximió de responsabilidad a su plantilla. Los visitantes remontaron tras ir dos goles abajo, pero se fueron sin puntos por el tanto de Kobbie Mainoo en el final. Slot admitió que sus jugadores deben mejorar la concentración. «El segundo gol [de Sesko] no llegó por la mano; lo perdimos porque perdimos el balón en una posición estúpida, así que primero debemos mirarnos a nosotros mismos», admitió. «Es una tónica habitual a lo largo de la temporada, pero también encajamos goles ridículos».
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La lucha por la Liga de Campeones
El Liverpool necesita sumar tres puntos en los partidos contra Chelsea, Aston Villa y Brentford para asegurar un puesto entre los cinco primeros. Slot, consciente de lo que está en juego, exige una reacción inmediata y la eliminación de los errores defensivos para mantener vivas las esperanzas de Liga de Campeones.