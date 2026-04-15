Arne Slot admite que la lesión de Hugo Ekitike «no pinta bien» y explica por qué sustituyó a Alexander Isak en el descanso durante la derrota del Liverpool ante el PSG en la Liga de Campeones

La noche dio un giro devastador para el Liverpool cuando Ekitike cayó al suelo sin haber sufrido ningún contacto mientras corría a toda velocidad. El delantero, fichado del Eintracht de Fráncfort por 95 millones de euros el verano pasado, recibió asistencia médica durante varios minutos en el campo antes de ser retirado en camilla.

«Todos vimos el vídeo: no pinta bien», dijo Slot. «Antes de hoy habíamos contado con Florian y Alex 88 minutos; esta noche sumamos 27 con Hugo. Dudo que sumemos muchos más esta temporada, aunque Alex ya está de vuelta».

El defensa Ibrahima Konaté compartió la preocupación del técnico y afirmó que rezaba por su compañero, a quien definió como «una situación muy grave».