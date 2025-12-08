'No tengo ni idea' - Arne Slot admite que no sabe si Mohamed Salah ha jugado su último partido para el Liverpool después de un sorprendente arrebato

En respuesta, el Liverpool decidió que Mohamed Salah no sería parte de su plantilla para su partido de la Champions League contra el Inter de Milán el martes. Y el lunes por la tarde, el técnico Slot dijo que no cree que su autoridad esté bajo amenaza a raíz de los comentarios del egipcio.

Él dijo a los reporteros: "No siento que mi autoridad haya sido socavada. No es así como lo siento. No se trata de mí, si mi vida es difícil, sí o no, eso no es muy importante en una situación como esta. Es si es más difícil para el equipo y para el club. A nadie le gusta que estemos en la situación en la que estamos en este momento. En primer lugar, es difícil ver a los miembros del personal que trabajan tan duro y que están afectados por la situación en la que estamos ahora. Principalmente debido a los resultados. Yo soy el entrenador, tengo que elegir un equipo y hasta cierto punto soy importante, pero mi enfoque es el equipo y no yo."

Tras este drama, ha surgido la especulación de que Liverpool y Salah se separarán pronto. Sin embargo, el exentrenador del Feyenoord no fue tan lejos.

Cuando se le preguntó si el exjugador estrella del Roma ha jugado su último partido para el Liverpool, respondió: "No tengo ni idea. No puedo responder a esa pregunta en este momento."

