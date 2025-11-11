'Me dijo que disfrutara el momento' - Armando González reconoce a Javier "Chicharito" Hernández tras coronarse nuevo campeón de goleo de Chivas

En medio de recientes rumores que sugerían que Hernández habría generado fricciones en el vestuario, González negó tajantemente cualquier especulación. "Todo lo que se dice sobre Javier y Chivas es falso," afirmó. "Lo veo todos los días, y lo que más desea es que el equipo crezca y que Chivas sea campeón."

El joven delantero también subrayó que los logros individuales son secundarios frente a los objetivos colectivos: "Estoy feliz de ganar el título de goleador, pero nuestro objetivo principal es ganar el campeonato," dijo.

"No es común que un jugador mexicano gane la Bota de Oro, así que es algo de lo que estar orgulloso. Esto es solo el comienzo; tengo que seguir trabajando duro cada día."

Además, González se refirió a su convocatoria con la selección nacional de México para los próximos amistosos contra Paraguay y Uruguay: "Siempre esperas lo mejor. Si pasa, daré el 1,000 por ciento por la selección nacional," concluyó.