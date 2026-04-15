Arjen Robben se defiende tras un altercado con un presentador de televisión durante un partido juvenil, mientras que el Groningen afirma que el entrenador del equipo sub-14 no hizo nada malo

El club respaldó a su entrenador y desmintió las acusaciones de Wilfred Genee. «El FC Groningen rechaza las acusaciones contra Arjen Robben», publicó en redes. «El club niega que Arjen tratara al árbitro de forma inadecuada durante o después del partido, extremo confirmado por el propio árbitro. Arjen es un entrenador apasionado y entusiasta».

Aclararon que el problema se debió a una intromisión parental no deseada, no a ningún comportamiento agresivo del miembro del cuerpo técnico.