El Mundial 2026 nos regala un partido que recordaremos por mucho tiempo. Argentina, vigente campeona, sufrió la pesadilla de la eliminación al ir dos goles abajo ante una gran Egipto y con Messi fallando un penal que habría sido el 1-1. Cuando ya asomaba el abismo, Messi asistió a Romero y luego marcó el 2-2. En el tercer minuto de descuento, Enzo Fernández, tras pase de Lautaro Martínez, firmó el 3-2 queenvió a Argentina a cuartos.



Scaloni sorprende al cambiar a tres de los once titulares respecto al duelo contra Cabo Verde y optar por un inédito centro del campo en rombo, con Leandro Paredes marcando el ritmo, rodeado por De Paul, Enzo Fernández y Mac Allister. En defensa, Tagliafico reemplaza a Medina en la izquierda, y Julián Álvarez acompaña a Messi en ataque. En el15’, Attia centra desde la derechay Ibrahim, de cabeza, batió a Lisandro Martínez para el 1-0. La Albiceleste, tan comedida como en los octavos, reacciona al instante: Tagliafico sorprende a Hassan y provoca un penalti. Messi, tras fallar ante Austria, vuelve a errar y se deja hipnotizar por Shobeir, que se convierte en héroe. La Pulga se convierte en el primer jugador que falla dos penaltis en una misma edición del Mundial y acumula cuatro errores en ocho intentos.



La portería egipcia parece embrujada: Mac Allister, de cabeza, y Julián Álvarez, con la izquierda, también se topan con el portero. Messi, de tiro libre, golpea el poste. Egipto se defiende con orden y, cuando puede, intenta contraatacar, aunque al final del primer tiempo pierde por lesión a Ashour, uno de los jugadores más destacados del torneo. En la reanudación Argentina mantiene el mismo once; Messi, muy buscado por sus compañeros, parece fuera de ritmo. En el 59’, Egipto lanza un contraataque letal: Hassan corre por la derecha, sirve a Salah y este a Ziko, quien bate a Dibu. Sin embargo, el VAR anula la acción por una falta previa sobre Lisandro Martínez.



En el 66’ Scaloni apuesta por Nico González y Lautaro Martínez, pero un minuto después Egipto marca el segundo. Otra vez Argentina queda expuesta: Salah abre para Hassan y Ziko define en el área. Los campeones del mundo sufren, pero el fútbol le ofrece a Messi una nueva oportunidad: en el 79’, asiste a Romero para el 1-2 y, acto seguido, marca el 2-2 con un zurdazo tras cabezazo de Montiel. Es su octavo gol en esta Copa, el vigésimo primero de su carrera, en su noveno partido consecutivo y en su sexto duelo eliminatorio. El estadio de Atlanta hierve como si fuera Buenos Aires; ambos equipos buscan sentenciar con un ida y vuelta constante, hasta que Argentina marca el 3-2: Lautaro, desde el área, aprovecha la llegada de Enzo Fernández. Shobeir no puede hacer nada y la Albiceleste, que ya olía la eliminación, avanza a cuartos. Todo bajo la batuta de Scaloni, que a sus 39 años llora de emoción y no piensa renunciar.







