Disputado ante poco público en La Bombonera, el clásico del Río de la Plata del viernes fue el primer partido de Argentina desde que Messi se retiró tras la victoria del mes pasado en un amistoso ante Benín y el primero desde que Scaloni firmó la ampliación de su contrato. Sin su referente de tantos años, la subcampeona del Mundial de 2026 tuvo mucho el balón, pero no encontró la forma de superar a la bien organizada selección uruguaya de Forlan.
Argentina-Uruguay, la pizarra táctica: el bloque bajo de Diego Forlan frena a la Albiceleste
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El planteamiento táctico de Argentina
Scaloni dispuso a su equipo en un 4-3-3. Exequiel Palacios se situó en la base del centro del campo, por detrás de Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister, con Nico Paz en el extremo derecho, Thiago Almada en el izquierdo y Julian Alvarez como delantero centro. Como Uruguay acumuló jugadores por el centro, los laterales Gonzalo Montiel y Facundo Medina adelantaron su posición para dar amplitud.
Argentina dominó la posesión durante toda la primera parte, pero apenas generó ocasiones claras. A menudo se conformó con disparos lejanos poco peligrosos, entre ellos uno de Medina que Cristopher Fiermarin atrapó sin problemas. Su mejor oportunidad llegó cuando Mac Allister filtró un pase a Alvarez. Fiermarin detuvo su disparo y un defensa bloqueó el posterior remate de Almada, que acabó en córner. Fiermarin también realizó una buena parada para frustrar a Paz antes del descanso.
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El planteamiento táctico de Uruguay
Forlan abandonó la frenética presión hombre a hombre de la etapa anterior y replegó a Uruguay en dos líneas compactas de cuatro en su propio campo. Rodrigo Bentancur y Lucas Torreira protegían a la defensa de cuatro, Giorgian de Arrascaeta conectaba el centro del campo con el único delantero, Darwin Nunez, y los visitantes esperaban los errores del rival. Tras defender durante los primeros 25 minutos, Uruguay empezó a tener más el balón por medio de Bentancur para rebajar la intensidad de la presión de Argentina.
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El cambio al descanso y los goles a balón parado
El partido cambió al descanso, cuando Scaloni sustituyó a Palacios por el extremo Matias Soule para sumar otro atacante. Sin embargo, al retirar a su centrocampista defensivo dejó un hueco en el centro del campo que De Arrascaeta aprovechó, y dos jugadas a balón parado en rápida sucesión castigaron a los locales.
En el minuto 48, Nunez prolongó una falta lanzada por De Arrascaeta desde la izquierda. Lisandro Martinez intentó despejar de cabeza, pero el balón rebotó con fuerza en la parte posterior de la cabeza de Leonardo Balerdi y acabó en su propia portería. Cuatro minutos después, Nunez superó a Balerdi y obligó a Geronimo Rulli a realizar una gran parada. En el córner posterior, lanzado por De Arrascaeta en el minuto 53, Maximiliano Araujo se lanzó hacia el primer palo y desvió el balón con el hombro por encima de Rulli para poner el 2-0.
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Ajustes durante el partido
Forlan dio entrada a Federico Valverde por Agustin Canobbio en el minuto 58 para reforzar el centro del campo, mientras que Scaloni introdujo a Gianluca Prestianni por Almada a la hora de juego. Junto a Soule, que dejó a Paz solo ante Fiermarin en una ocasión que el portero detuvo, Prestianni dio a Argentina amplitud por las bandas.
El cambio dio sus frutos en el minuto 73, cuando Fernandez cambió el juego hacia Prestianni. Este avanzó por su banda y centró para que Alvarez controlara el balón y lo colocara junto al poste. Scaloni dio entrada a los laterales Agustin Giay y Roman Vega para los últimos diez minutos, mientras que Forlan respondió con Facundo Pellistri y Rodrigo Aguirre para salir a la contra.
Pese a un disparo bloqueado de Fernandez en el minuto 88 y una ocasión de Alvarez en el tiempo añadido, Uruguay aguantó hasta el final para darle a Forlan su tercera victoria al frente del equipo.
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