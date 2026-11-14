Scaloni dispuso a su equipo en un 4-3-3. Exequiel Palacios se situó en la base del centro del campo, por detrás de Enzo Fernandez y Alexis Mac Allister, con Nico Paz en el extremo derecho, Thiago Almada en el izquierdo y Julian Alvarez como delantero centro. Como Uruguay acumuló jugadores por el centro, los laterales Gonzalo Montiel y Facundo Medina adelantaron su posición para dar amplitud.

Argentina dominó la posesión durante toda la primera parte, pero apenas generó ocasiones claras. A menudo se conformó con disparos lejanos poco peligrosos, entre ellos uno de Medina que Cristopher Fiermarin atrapó sin problemas. Su mejor oportunidad llegó cuando Mac Allister filtró un pase a Alvarez. Fiermarin detuvo su disparo y un defensa bloqueó el posterior remate de Almada, que acabó en córner. Fiermarin también realizó una buena parada para frustrar a Paz antes del descanso.