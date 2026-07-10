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Krishan Davis

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Argentina tiene detractores en el Mundial, pero Lionel Messi y su equipo han mostrado el coraje y la determinación de los campeones

Opinion
Argentina
World Cup
L. Messi
FEATURES
Argentina vs Egipto
Egipto
Argentina vs Switzerland
Switzerland
L. Scaloni

Argentina venció 2-0 a Egipto en octavos del Mundial, pero las acusaciones de corrupción han ensombrecido su logro. Con dos goles en contra ante un rival inferior en la segunda parte, los campeones se salvaron por los pelos, remontando de forma milagrosa en solo 14 minutos al final del encuentro. Pero desde el pitido final en Atlanta, esa hazaña quedó eclipsada.

Las repercusiones han sido devastadoras. El equipo egipcio, convencido de que decisiones arbitrales clave le perjudicaron en los últimos minutos, ha acusado amaño de partidos y favoritismo hacia Lionel Messi.

Es comprensible la decepción de perder así, pero Argentina merece el triunfo, guste o no. Así actúan los campeones.

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    Drama en Atlanta

    Argentina sufrió un dramático partido de octavos de final. Los campeones, en un mal momento, parecían eliminados cuando Mustafa Zico puso 2-0 para Egipto en el 67’, tras el gol inicial de Yasser Ibrahim y otro penalti fallado por Messi.

    A once del final, los campeones reaccionaron: Cristian Romero, héroe ante Cabo Verde, cabeceó un centro de Messi y recortó distancias. Acto seguido, el propio Messi aprovechó un rebote en el larguero para empatar.

    Cuando ya se olía la prórroga, Enzo Fernández, del Chelsea, apareció en el segundo palo y, de cabeza, marcó en el 93’ para Argentina. Locura en un banquillo, rabia en el otro. Una remontada tan loca que dejó a Messi y a Scaloni con lágrimas en los ojos.

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    «El torneo está amañado»

    Tras la dolorosa derrota, jugadores y cuerpo técnico rival reaccionaron con ira, acusando de favoritismo y amaño. La Federación Egipcia denunció a los árbitros franceses ante la FIFA.

    La selección africana considera que el primer gol de Zico, que puso el 1-0, fue anulado erróneamente por una falta sobre Lisandro Martínez en el otro extremo del campo y se indignó porque no se les concedió un penalti cuando Mohamed Salah cayó dentro del área apenas unos segundos antes de que Fernández marcara de cabeza el gol de la victoria tras un centro de Lautaro Martínez.

    «El árbitro fue realmente injusto», declaró Zico tras el partido. «La injusticia fue evidente. Ha habido parcialidad desde el principio. Está claro que este torneo está amañado».

    El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, coincidió: «Todo es cuestión de dinero. Quieren que Messi siga en el torneo».

    «¿Por qué no hay equidad en el deporte? No quiero andarme con rodeos ni utilizar palabras bonitas. Hoy se nos ha tratado de forma injusta. Hemos sufrido una injusticia. Esta es mi forma de alzar la voz y plantar cara. No voy a ver ni un partido más de este torneo».

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    Afirmaciones infundadas

    Por mucho que Egipto no quiera admitirlo, la verdad es que su sensación de injusticia probablemente se vio avivada por el hecho de que desperdiciaron un partido que tenían totalmente bajo control cuando solo quedaban 11 minutos por jugar, sin siquiera conseguir llevarlo a la prórroga.

    La defensa en los tres goles que Egipto encajó en los últimos minutos fue un caos: Romero cabeceó libre de marca, la zaga se desordenó con el empate de Messi y Fernández remató casi sin oposición tras un contraataque en el último suspiro.

    En cuanto al arbitraje, hubo una falta sobre Martínez antes del contraataque egipcio que podría haber sido su segundo gol, pues Marwan Attia le agarró la camiseta y le pisó el pie.

    La reclamación de penalti de Salah fue, en el mejor de los casos, exagerada: ni siquiera protestó al caer tras un leve contacto de Julián Álvarez, quien ya había recuperado el balón.

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  • FBL-WC-2026-MATCH19-ARG-ALGAFP

    Es fácil odiarlo

    Argentina suele ser el villano. En el pasado lo fue, y lo siguen siendo jugadores como Diego Maradona, Diego Simeone o Antonio Rattin.

    La actual generación tampoco cae bien: varios cantaron un himno racista contra los jugadores negros de Francia tras ganar la Copa América 2024, y futbolistas como Rodrigo De Paul y Romero muestran ese lado desagradable en la cancha que ya conocemos. Para muchos, todo se redime con la presencia de un solo hombre: Messi, que volvió a estar a la altura en Atlanta.

    Egipto alegó que «La Pulga» recibe trato de favor: el astro debió ser expulsado en la fase de grupos por una entrada alta contra Argelia, pero la FIFA ignoró ese precedente al anular la suspensión de un partido a Folarin Balogun, de Estados Unidos, tras la intervención del entonces presidente Donald Trump.

    El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya ha movido los hilos a favor de Messi en el pasado, asegurándose de que participara en el Mundial de Clubes del año pasado al seleccionar sin fundamento al Inter de Miami para la clasificación, a pesar de que no era el campeón de la MLS. Si se analiza más a fondo, Argentina también ha recibido solo tres tarjetas amarillas a lo largo del torneo a pesar de cometer cerca de 60 faltas, según la BBC —la mitad de las que ha recibido Inglaterra tras cometer menos infracciones—.

    Contra Egipto, no hubo juego sucio ni favoritismo: Argentina luchó hasta el final y ganó en los últimos minutos.

  • FBL-WC-2026-MATCH95-ARG-EGYAFP

    «Hemos hecho sufrir a nuestros seguidores»

    Tras el tenso encuentro, un emocionado Scaloni insistió en que la victoria fue fruto de la «lucha» de su equipo. «Hicimos sufrir a nuestra afición, aunque no hicimos un mal partido», afirmó. «Soy entrenador para momentos como estos. Lo que hemos demostrado hoy va más allá de simplemente pasar de ronda. Habríamos quedado eliminados si no hubiéramos luchado».

    Y añadió: «Aunque no estemos en la final, lo logrado hoy es comparable a nuestros mejores momentos, porque este equipo nunca se rinde y siempre juega a su manera, sea cual sea la situación.

    «Contra Cabo Verde fue peor; parecíamos perdidos. Hoy, aun 0-2, sentimos que llegaría nuestra oportunidad y lo daríamos la vuelta. Hoy jugamos un fútbol totalmente diferente».

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    La verdadera seña de los campeones

    Es imposible rebatir a Scaloni: en la fase eliminatoria Argentina, vigente campeona, ha logrado dos victorias agónicas pese a jugar a su mejor nivel solo por momentos.

    Es cierto que la Albiceleste debería haber vencido con facilidad a Cabo Verde y Egipto, claros outsiders, dada la calidad de que dispone, pero cuando no estás en tu mejor momento, lo único que importa es el resultado, sobre todo en el mayor escenario del fútbol mundial.

    Al final, su espíritu y unión les mantienen vivos. Más allá de las críticas, estas victorias muestran la marca de los campeones.

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