Argentina tiene detractores en el Mundial, pero Lionel Messi y su equipo han mostrado el coraje y la determinación de los campeones

Argentina suele ser el villano. En el pasado lo fue, y lo siguen siendo jugadores como Diego Maradona, Diego Simeone o Antonio Rattin.

La actual generación tampoco cae bien: varios cantaron un himno racista contra los jugadores negros de Francia tras ganar la Copa América 2024, y futbolistas como Rodrigo De Paul y Romero muestran ese lado desagradable en la cancha que ya conocemos. Para muchos, todo se redime con la presencia de un solo hombre: Messi, que volvió a estar a la altura en Atlanta.

Egipto alegó que «La Pulga» recibe trato de favor: el astro debió ser expulsado en la fase de grupos por una entrada alta contra Argelia, pero la FIFA ignoró ese precedente al anular la suspensión de un partido a Folarin Balogun, de Estados Unidos, tras la intervención del entonces presidente Donald Trump.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ya ha movido los hilos a favor de Messi en el pasado, asegurándose de que participara en el Mundial de Clubes del año pasado al seleccionar sin fundamento al Inter de Miami para la clasificación, a pesar de que no era el campeón de la MLS. Si se analiza más a fondo, Argentina también ha recibido solo tres tarjetas amarillas a lo largo del torneo a pesar de cometer cerca de 60 faltas, según la BBC —la mitad de las que ha recibido Inglaterra tras cometer menos infracciones—.

Contra Egipto, no hubo juego sucio ni favoritismo: Argentina luchó hasta el final y ganó en los últimos minutos.