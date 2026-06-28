Los primeros goles en un Mundial de Giovani Lo Celso y Lautaro Martínez, más el tanto de Leo Messi —que ingresó desde el banquillo por Nico Paz—, permiten a Argentina vencer 3-1 a Jordania. Con este resultado, la Albiceleste, con un equipo renovado respecto a los duelos ante Argelia y Austria, termina su fase de grupos con pleno de puntos.
Traducido por
Argentina termina su fase de grupos con puntuación perfecta: 3-1 a Jordania. Lautaro Martínez rompe su sequía goleadora, mientras Messi entra desde el banquillo, marca y establece otro récord
LAS PRIMERAS VECES
Ya clasificados como primeros de grupo, los campeones del mundo se tomaron el partido en Arlington como un desfile: nueve titulares rotaron. A excepción de Dibu Martínez y Lautaro, el seleccionador Lionel Scaloni da minutos a todos los suplentes y concede, por ejemplo, a Nico Paz —recién fichado por el Como por 60 millones de euros— su tan esperado debut como titular en un Mundial. En ataque, Lautaro forma pareja con Julián Álvarez, quien por fin recibe la oportunidad de liderar el ataque. En la primera parte destaca el magnífico tiro libre de Lo Celso (19'), ausente en Catar, que abre el marcador. Doce minutos después Lautaro Martínez transforma un penalti (falla sobre Senesi) y firma el segundo.
LA FIRMA DE MESSI
La reanudación tuvo dos momentos clave. En el 55’, Jordania, ya eliminada, marca un gol de chilena de Tamari. En el 60’, Messi entra y busca ampliar su cuenta de goleador. La Pulga tarda 20 minutos en desatarse, directamente de un tiro libre (su séptimo gol de esta forma, más que nadie), para marcar su sexto gol en este Mundial, el número 19 en total (ahora con tres más que Mbappé) y batir otro récord. Es el primer jugador en anotar en siete partidos consecutivos de un Mundial.
¿CAMINO DESPEJADO?
En octavos de final, Argentina enfrentará a la revelación Cabo Verde el sábado 4 de julio a medianoche en el Miami Stadium. De no mediar sorpresas, la Albiceleste podría llegar a semifinales sin mayores dificultades. En octavos podría medirse con el ganador de Australia-Egipto, y en cuartos con Argelia, Suiza, Colombia o Ghana.
EL MARCADOR
Jordania 1-3 Argentina
Goles: 19’ Lo Celso (A), 31’ (penalti) Lautaro Martínez (A), 55’ M. Al Tamari (J), 80’ Messi (A)
Jordania (4-4-2): Abulaila; Al-Arab, Haddad, Nasib, Abudahab (Obaid, 90’); Al-Rawabdeh, Abu Taha, Al-Rashdan (Jamous, 76’), Azaizeh (M. Al Tamari, 46’); Fakhouri (Al Mardi, 46’), Olwan (Abu Zrayq, 90’). Seleccionador: Jamal Sellami.
ARGENTINA (3-4-2-1): E. Martínez; Senesi, Otamendi, Tagliafico; G. Simeone (71’ Barco), Paredes, Palacios, Lo Celso (60’ T. Almada); Nico Paz (60’ Mac Allister), J. Álvarez (82’ José Manuel López); Lautaro Martínez (60’ Messi). Seleccionador: Lionel Scaloni.
Árbitro: Kovacs
Amonestados: Abu Taha (G), Al Arab (G)
EXPULSADOS: -