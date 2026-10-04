Ahora la espera por el último partido de Messi va en aumento en su país y, con ella, también la atención sobre la gestión de la Federación Argentina, que sigue eligiendo a selecciones africanas de federaciones pequeñas y con dificultades para sus amistosos. Y la motivación es puramente económica porque el caché, informa The Guardian, debido por el partido es mínimo y, en consecuencia, es máxima la recaudación para las arcas federativas.

El problema, informa el portal, es que también la selección de Benín está sufriendo inconvenientes increíbles. Antes que nada, el viaje en avión no fue modificado, con un vuelo de línea normal que provocó malestares y desmayos incluso de un miembro del equipo de vídeo de la selección.

Además, Benín denuncia el estado ruinoso de los hoteles elegidos para alojar a los futbolistas, en los que ni siquiera existe una sala de pesas o para hacer trabajo muscular. En una planta del hotel falta por completo el agua caliente y, por último, también el único beneficio, la sauna, está fuera de servicio.

En definitiva, la pregunta que Benín le está haciendo a la AFA, y con ella al mundo entero, es: para la última gran aparición de Messi, ¿quién se está embolsando todo el dinero?