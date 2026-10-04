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Lionel Messi Argentina 2026 World Cup SwitzerlandGetty
Emanuele Tramacere
Traducido por

Argentina: sigue la polémica por la última de Messi. También Benín denuncia viajes en clase turista, hoteles ruinosos y problemas de todo tipo. ¿A dónde va el dinero?

L. Messi
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La noche entre el martes 6 y el miércoles 7, horario italiano, será aquella en la que todo el pueblo argentino se detendrá. Esa será, de hecho, la fecha del último partido oficial de Lionel Messi con la camiseta de la selección argentina. El último baile, en una atmósfera que será única, pero para la que no están faltando las polémicas.

Después del escándalo surgido por el penúltimo partido, con los jugadores de Burkina Faso que se negaron a partir rumbo a Buenos Aires y con el encuentro jugado por Argentina contra la Sub-23 del país africano, también está creciendo la polémica con la federación de Benín, el rival designado para la última aparición de la Pulga con la Albiceleste.

  • QUÉ HA PASADO CON BURKINA FASO

    En la jornada del viernes, por la mañana, la selección de Burkina Faso eligió no salir del aeropuerto de Marruecos desde donde debía volar, en un vuelo regular en clase turista pagado por Argentina, para desplazarse a Buenos Aires y jugar el amistoso con la Selección. Sin embargo, los jugadores se negaron y la federación burkinesa convenció a toda prisa a la sub-23 para ocupar su lugar, cancelando in extremis el amistoso con la sub-23 de Mali. La llegada del avión a Argentina estaba prevista para las 15:00, con el pitido inicial del partido a las 19:00.

  • POLÉMICA TAMBIÉN DESDE BENÍN

    Ahora la espera por el último partido de Messi va en aumento en su país y, con ella, también la atención sobre la gestión de la Federación Argentina, que sigue eligiendo a selecciones africanas de federaciones pequeñas y con dificultades para sus amistosos. Y la motivación es puramente económica porque el caché, informa The Guardian, debido por el partido es mínimo y, en consecuencia, es máxima la recaudación para las arcas federativas.

    El problema, informa el portal, es que también la selección de Benín está sufriendo inconvenientes increíbles. Antes que nada, el viaje en avión no fue modificado, con un vuelo de línea normal que provocó malestares y desmayos incluso de un miembro del equipo de vídeo de la selección.

    Además, Benín denuncia el estado ruinoso de los hoteles elegidos para alojar a los futbolistas, en los que ni siquiera existe una sala de pesas o para hacer trabajo muscular. En una planta del hotel falta por completo el agua caliente y, por último, también el único beneficio, la sauna, está fuera de servicio.

    En definitiva, la pregunta que Benín le está haciendo a la AFA, y con ella al mundo entero, es: para la última gran aparición de Messi, ¿quién se está embolsando todo el dinero?

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