Después de la incertidumbre que manifestó en las entrevistas posteriores a la derrota en la final de los últimos Mundiales contra España, el seleccionador de la selección argentina de fútbol, Lionel Scaloni, abrió la puerta a la posibilidad de renovar el contrato que vence a final de año al confirmar que ha iniciado conversaciones con el presidente de la Federación Argentina de Fútbol (AFA), Claudio Tapia. «No hablábamos desde el Mundial, nos hemos reunido para entender si podemos seguir adelante y alcanzar un acuerdo. Hay predisposición por ambas partes, pero acabamos de empezar a hablar de ello», declaró hoy en la rueda de prensa oficial convocada antes de la serie de partidos amistosos que arranca mañana con el encuentro contra Bolivia en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.





«Después de la final, dije que debíamos reflexionar con atención. Tenía que valorar bien el aspecto deportivo, que es fundamental, sin descuidar el económico. Teníamos que analizar nuestra situación y lo que nos espera, y he decidido buscar un acuerdo. Si no hubiera visto la posibilidad de competir o de construir algo importante, ni siquiera habría tomado en consideración la idea de sentarnos a hablar», añadió, según recoge Ansa.