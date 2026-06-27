Argentina: Scaloni le revela a un periodista de 91 años: «Messi será suplente»

En rueda de prensa, el seleccionador argentino Lionel Scaloni confirmó que Lionel Messi no será titular ante Jordania, último partido de la fase de grupos tras la clasificación matemática como primeros.





El legendario periodista argentino Macaya Márquez, de 91 años y en su 18.º Mundial, le pregunta al seleccionador de los campeones del mundo: «Permítame preguntarle… ¿jugará Messi contra Jordania o no?». Scaloni responde: «Nunca contestaría a un periodista sobre esto, pero como es usted, le digo: Messi no será titular. Le tengo mucho respeto y me enorgullece verle aquí». Luego lo abrazó y se sacó una foto con él.



