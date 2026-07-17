Tras la derrota, Tuchel habló del giro del partido. «Aún no he visto los datos, pero creo que, justo después del gol, el impulso cambió por completo en cuanto a la posesión del balón y las ocasiones, y se redujo drásticamente», afirmó. «Nos volvimos demasiado pasivos dentro de nuestra estructura. Intenté ayudar, no para que fuéramos más pasivos con una defensa de cinco, sino para que fuéramos más activos, para salir más rápido hacia los extremos y no dejar huecos entre los cuatro defensas.

«Animamos a todos a salir, a ser más activos, pero nos costó mucho. Dejamos de ganar duelos y nos replegamos cada vez más, algo que no estaba en el plan, pero que acabó sucediendo».

Añadió que controlar el balón «quizá no esté en nuestro ADN como lo está en el de los españoles, los argentinos o los brasileños».