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Argentina quedó conmocionada por los cambios de Thomas Tuchel, tras preparar el duelo contra el explosivo dúo inglés en la semifinal del Mundial
El ajuste defensivo de Tuchel tras el gol de Gordon
El remate certero de Gordon puso a Inglaterra por delante a mitad de la segunda parte de una tensa semifinal del Mundial. Según The Independent, Argentina se había preparado para la entrada de Bukayo Saka o Noni Madueke, pues veía en los momentos de transición un punto débil ante la velocidad pura. Tuchel respondió reforzando su línea defensiva.
En el 72’, Konsa entró por Gordon y Inglaterra pasó a cinco atrás. Diez minutos después, Burn y O’Reilly reemplazaron a James y Rice. Solo tras el empate de Fernández desde lejos ingresaron Rashford y Toney. Entre el gol de Gordon y el tanto decisivo de Martínez, Inglaterra apenas tuvo el 12 % de la posesión.
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Tuchel insiste en que la pasividad nunca fue el plan
Tras la derrota, Tuchel habló del giro del partido. «Aún no he visto los datos, pero creo que, justo después del gol, el impulso cambió por completo en cuanto a la posesión del balón y las ocasiones, y se redujo drásticamente», afirmó. «Nos volvimos demasiado pasivos dentro de nuestra estructura. Intenté ayudar, no para que fuéramos más pasivos con una defensa de cinco, sino para que fuéramos más activos, para salir más rápido hacia los extremos y no dejar huecos entre los cuatro defensas.
«Animamos a todos a salir, a ser más activos, pero nos costó mucho. Dejamos de ganar duelos y nos replegamos cada vez más, algo que no estaba en el plan, pero que acabó sucediendo».
Añadió que controlar el balón «quizá no esté en nuestro ADN como lo está en el de los españoles, los argentinos o los brasileños».
Los jugadores de Inglaterra cuestionan la retirada, mientras Argentina celebra la oportunidad.
La retirada táctica no pasó desapercibida en la selección inglesa. El capitán, Harry Kane, admitió que «aguantar» un 1-0 «no basta a este nivel».
El defensa central Marc Guehi compartió esa frustración: «Deberíamos haber seguido presionando. En cuanto marcamos, parecía que solo queríamos defender».
Según las mismas informaciones, los argentinos analizaron esa estrategia durante sus celebraciones. En el descanso se les recordó la amenaza de Saka y Madueke, y esperaban que apareciera al menos uno. Al no ver a ninguno, Scaloni sustituyó al lateral izquierdo Nicolás Tagliafico por Martínez en el 81’ y recolocó a Nico González en esa demarcación.
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La FA respalda a Tuchel pese a la eliminación en semis.
Pese a la eliminación, la Federación Inglesa de Fútbol (FA) mantiene su confianza en Tuchel, cuyo contrato llega hasta la Eurocopa 2028, que se jugará en casa. El director ejecutivo, Mark Bullingham, ha manifestado en privado su satisfacción con el trabajo del alemán y se cree que sigue abordando problemas culturales en la plantilla. Ahora Inglaterra debe reorganizarse para el partido por el tercer puesto contra Francia, un encuentro que ninguna de las dos selecciones deseaba, antes de centrarse en la Eurocopa.
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